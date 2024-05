Dramatický obrat v zápase I. B třídy: Dobrá Voda vedla, ale v závěrečných minutách přišla o vítězství. Stav utkání I. B třídy se zastavil na skóre 3:3.

Na Jindřichohradecku vedl úspěšně Třeboň. Fotbalový trenér Jindřich Dejmal působí v Oseku, ale zajímavě vypráví i o podmínkách na Dobré Vodě, kde také trénoval | Video: Deník/ Kamil Jáša

Byl to šlágr víkendu I. B třídy skupiny D. Dobrá Voda přivítala soupeře z Jindřichohradecka. Hosté sice nastříleli tři góly, stejný počet si jich ale také odvezli. Radost ale byla větší v týmu z Nové Bystřice. Petr Bobál se trefil až v nastaveném čase.

V úvodu šli domácí rychle do vedení. Už v osmé minutě otevíral skóre Pytlík. Když po půlhodině hry Novotný přidal na 2:0, zdálo se, že nebude co řešit. Jenže těsně přede odchodem do šaten snížil Nováček. Domácí zvýšili dokonce na 3:1, a protože do konce zápasu už nezbývalo ani 30 minut, vypadalo to na dobrovodskou výhru.

Sport klub Romany Beranové dostal ocenění za výkony na světové scéně

Jenomže bojovníci z Jindřichohradecka si přivezli Petra Bobála. Hrdina zápasu v 75. minutě dal kontaktní gól a ve druhé minutě nastavení dokonce vyrovnal! Výsledek dramatického zápasu: 3:3.

V tabulce I. B třídy skupiny D je Nová Bystřice na třetím místě, má 41 bodů. Kardašova Řečice na 2. pozici má jen o bod víc. Lídrem soutěže je Neplachov (45 bodů). Dobrá Voda je v krajské soutěži na páté příčce.