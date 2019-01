České Budějovice -Stejně jako Zdeněk Ondrášek má za sebou úspěšnou sezonu na hostování v druholigové Čáslavi také záložník Petr Dolejš (23 let).

Petr Dolejš se pere o místo v sestavě a na tréninku také doslova jezdí po zadku. | Foto: Deník / Václav Pancer

Druhé místo znamenalo možnost postupu do první ligy. „V Čáslavi to bylo úplně super. Když jsem tam na podzim přišel, tak byl hlavní cíl záchrana. A nakonec jsme udělali takovýhle úspěch,“ spokojeně se ohlíží za svým uplynulým angažmá.



Čáslav nakonec na postup nereflektovala a přepustila práva na nejvyšší soutěž Slovácku. „To šlo mimo nás. My jsme chtěli postup vykopat, ale co se dělo potom, do toho už jsme zasahovat nemohli,“ tvrdí. „První liga byla moc lákavá, ale dopadlo to takhle.“



Mezi první a druhou ligou je podle odchovance mirovického fotbalu značný rozdíl. „Liga je prostě liga.“



Za úspěchem čáslavského fotbalu stojí trenér Miroslav Koubek, jenž proslul především svou pevnou rukou při vedení týmu. Také proto si ho vybral ostravský Baník. „S trenérem Koubkem mám jenom dobrou zkušenost. Dal mi šanci a odehrál jsem pod ním prakticky všechno. Mohu mu pouze poděkovat,“ tvrdí hráč, jenž měl místo v základní sestavě Čáslavi jisté. „Na podzim jsem nehrál asi pět zápasů kvůli zranění a na jaře jedno kvůli kartám. Jinak jsem odehrál všechno. Pozici v týmu jsem měl solidní, ale tahouni tam byli jiní.“



Po sezoně Dolejšovi skončilo v Čáslavi hostování. „Mluvil jsem s trenérem Tobiášem a ten chtěl, abych se vrátil a zkusil to tady,“ vysvětluje fotbalista, jenž má v Dynamu smlouvu ještě na dva roky. „Nastoupil jsem do přípravy a potom se uvidí, co bude dál.“



Základní jedenáctka současného Dynama má svou kvalitu a pro Dolejše nebude lehké se prosadit. Pokud se to nepodaří, určitě by byla opět ve hře možnost hostování v nějakém druholigovém klubu. „To je těžká otázka, ale první liga je první liga,“ naznačuje, že by raději zůstal a pral se o místo v sestavě.



O místo pravého záložníka se zřejmě bude prát s rychlonohým Brazilcem Hudsonem. „Ferda to je výborný hráč,“ říká uznale. „Ale chtěl bych zůstat v kádru a určitě se o své místo poperu,“ ujišťuje.



Při svém návratu do týmu viděl na samé známé tváře. „Všechny kluky tady znám,“ usmívá se. Přípravu pod trenérem Tobiášem ale absolvuje poprvé. „Na letní přípravu se těší asi málokdo, ale je to prostě třeba. Nemám s tím žádný problém,“ jenom mávne rukou.



Jihočeši mají v úvodu ligy těžký los. Začínají doma s Jabloncem a pak jedou dvakrát ven. „Jablonec měl výbornou sezonu, takže lehké to nebude. Ale výbornou sezonu mělo i Dynamo, takže se není čeho bát,“ tvrdí odhodlaně.