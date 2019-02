Jeho tým v tu chvíli vedl krátce před půlí 2:0 a měl zápas zcela pod kontrolou. Jenže nakonec z toho bylo až do konce velké drama.

Čím si takový obrat ve vývoji utkání vysvětlujete?

Drama ze zápasu jsme si udělali úplně zbytečně my sami. Třinec na 2:1 korigoval z penalty v poslední minutě první půle, a když jsme po přestávce opět utekli na rozdíl dvou gólů, jsme krátce před koncem po našem rohu dostali druhý gól. Výsledek jsme ale udrželi, a to je hlavní. To vítězství je velice důležité.

Co váš gól? Hlavičkoval jste v plném běhu, takže jste čekal, že by Aleš Hanzlík tam mohl balon nacentrovat?

Já se vždycky spíš snažím trefovat k zadní tyči a mám radost, že se mi to povedlo a že to tam tak krásně zapadlo. Navíc ještě o tyčku.

Kdy jste naposled dal hlavou podobně krásný gól?

Tak to bych musel hodně vzpomínat, já hlavou moc gólů nedávám. Tentokráte to vyšlo, naštěstí.

A vyšlo to parádně, byl to krásný gól!

Moc děkuji, to jsem rád.

Zmínil jste druhý gól Třince, který jste dostali poté, co jste měli výhodu rohového kopu. Místo centru jste volili rozehrávku a byl z toho brejk soupeře…

My na tréninku varianty zahrání standardek cvičíme. Ale oni nás přečetli, třeba nám to ale příští zápas vyjde. Že po našem rohu dostaneme z brejku gól, to by se nám ale stávat nemělo.

Minulý zápas jste ve Vítkovicích neuhráli ani bod, o to víc jste asi potřebovali doma uspět.

Tím spíš, že jsme ve Vítkovicích prohráli úplně zbytečně. Snad jsme to teď doma odčinili, byť jsme posledních deset minut byli pod tlakem a vyhráli jsme horko těžko. Ty tři body se ale počítají, to je hlavní.

Vy jste v předchozích zápasech chodil na hřiště až jako střídající hráč, teď jste nastoupil v základu. Měl jste předtím nějaké zdravotní potíže?

Minule ve Vítkovicích trenér říkal, že cítí, že by nám mohl pomoct Tonda Presl, tak ho dal od začátku. Já to beru, je to na trenérovi, koho tam dá. Nicméně já jsem rád za každý zápas, který odehraji. Avšak jak říkám, vejde se tam jen jedenáct lidí. Já budu dělat vše pro to, ať jsem mezi nimi.