V zápasu, který se hrál na stadionu druholigového Dynama na Střeleckém ostrově, byli favoritem mladí Nizozemci, kteří do jihočeské metropole dorazili jako vedoucí tým tabulky. S optimismem po výhře v Itálii do utkání šli i Češi, nakonec ale podlehli 0:2.



Rozhodl už úvod zápasu, který patřil jednoznačně favoritu. Hosté svého soupeře zatlačili na jeho polovinu a už ve 2. min. měl velkou příležitost Lang, jeho střelu ale stihla domácí obrana zblokovat. Nicméně deset minut nato už Nizozemci vedli 0:1, když si na kolmou nahrávku za domácí beky naběhl Grot a podél vybíhajícího Bačkovského s přehledem skóroval. Krátce nato hosté rozebrali domácí obranu a Vente zvýšil zblízka na 0:2. Poté Češi hru trošku vyrovnali, ale do větší šance se nedostali a naopak ve 29. min. měli štěstí, když Piroe trefil tyč. Ve 35. minutě za po Kramerově hlavičce zaskočil v prázdné bráně za Bačkovského stoper Stropek.



Do druhé půle Češi šli se třemi čerstvými hráči, Nizozemci však hru kontrolovali a snažili se spíše o brejky. Po jednom z nich v 60. min. běžel od půlky hřiště sám na branku Wundal, ale Bačkovský jeho únik zneškodnil.



Česko - Nizozemsko 0:2 (0:2) - Branky: 12. Grot, 19. Vente. ŽK: Šípek – Grot. Wehrman, Kramer, Looi. Diváci: 2459. Rozhodčí: Urban (Polsko) – Pečenka, Kotalík. Česko: Bačkovský – Hašek (46. Svoboda), Richter, Stropek, Dudl (66. Hasil) – Tischler (82. Chytil) – Pfeifer (73. Vašulín), Sedláček (46. Jukl), Růsek (73. Mužík), Fortelný (46. Helebrant) – Šípek (73. Novák). Nizozmsko: Hove -Bakbood, Kramer, Pinas, Wundal – Grot, Wehrman, De Looi, Lang – Piroe (80. Nunnely), Vente.