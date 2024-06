Dvanáctý ročník Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu přinesl napínavé finálové turnaje, ve kterých se radovalo z vítězství pět různých klubů. AC Sparta Praha dominovala s dvěma triumfy a celkovým vítězstvím, zatímco Dynamo České Budějovice obsadilo skvělé druhé místo. Celkem se do soutěže zapojilo 899 týmů z 265 klubů, což svědčí o rostoucí popularitě mládežnického fotbalu v Česku.

Dynamo si připsalo výrazný úspěch v mládeži | Foto: Deník/ Josef Štěpán

Dvanáctý ročník Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu kategorií U8-U13 se definitivně uzavřel sérií šesti finálových turnajů, v nichž se radovalo z vítězství pět různých klubů. Jen AC Sparta Praha dokázala vyhrát dva turnaje a ovládla i celkové pořadí klubů Planeo Cupu. "O další triumfy se podělily FC Hradec Králové, Baník Ostrava, FC Sparta Brno a Sigma Olomouc. I když se Dynamu České Budějovice nepodařilo vyhrát žádný z turnajů, v konečném pořadí obsadilo skvělé dtruhé místo," rakpituluje za pořadatele Jiří Nikodým.

Do projektu se letos oficiálně přihlásilo 899 týmů z 265 klubů, přičemž největší účast byla v kategorii U9, do níž nastoupilo 167 družstev. Na podzim loňského roku se uskutečnilo 21 předkol, v nichž se odehrálo neuvěřitelných 228 turnajů. I se šesti finálovými turnaji na konci jara 2024 se pak dostaneme na číslo 234. Průlomem byl i postup dvou dívčích týmů Slavie Praha mezi elitních 24 družstev, když se mladé slávistky představily ve finálových turnajích kategorií U10 a U12.

V nejvyšší fotbalové soutěži druhým rokem vládne AC Sparta Praha a podobná situace je i v Poháru mládeže FAČR. Ve stávajícím formátu Planeo Cupu vyhrála Sparta celkem už podeváté a posedmé za sebou. Hegemonii Sparty narušili svým triumfem v roce 2016 pouze mladí fotbalisté FC Hradec Králové.

Sparta letos vyhrála dva turnaje v kategoriích U11 a U13 a ve všech dalších neskončila hůř než pátá. Ke dvěma prvenstvím přidala druhá místa na turnajích U9 a U10, čtvrtý skončil tým U8 a na už zmiňované páté příčce se umístilo družstvo kategorie U12. Sparta navíc byla jediným klubem, který se zúčastnil všech šesti finálových turnajů, na nichž nasbírala za svá umístění 135 bodů.

Stříbrné medaile získalo s 99 body Dynamo České Budějovice. Kluci z Dynama při svých pěti startech ve finálových turnajích postoupili čtyřikrát do Zlaté skupiny, v níž se bojuje o medaile. A jednu z nich, konkrétně stříbrnou, vybojovalo Dynamo v kategorii U13. Dále pak brali českobudějovičtí dvě čtvrtá a jedno šesté místo. O dalších 10 bodů zpět skončil třetí Baník Ostrava. Mezi elitní desítku se prosadily i dva menší kluby FC Sparta Brno, která kralovala kategorii U9 a bere 6.místo, a deváté Tempo Praha.

Finálové turnaje Planeo Cupu sledovala i letos celá řada fotbalových osobností v čele s ambasadorem projektu Janem Kollerem. „Na turnajích je skvělá atmosféra a výkony fantastické. Je vidět, že fotbal všechny baví, hraje se v emocích a výborné je i publikum. U starších kluků už je vidět, že mají návyky a musím říct, že jsem sledoval pár hodně kvalitních kluků. Když se budou fotbalu věnovat, budou dobře vedení a mít správně nastavenou hlavu, tak to můžou dotáhnout daleko. Moc bych jim to přál,“ stručně zhodnotil dění na finálových turnajích legendární útočník Jan Koller.

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Na závěrečném finálovém turnaji se ve svém rodném Hlučíně objevil i útočník ze slavné éry Baníku z přelomu 70. a 80. let minulého století a pak úspěšný trenér Verner Lička. „Planeo Cup je skvělý. Na takové akce rád chodím, protože nejde o to, kdo tady vyhraje poháry. Ale je to o setkávání. A ty zážitky, když vám třeba řeknu, jak jsme jako žáci s Hlučínem vyhráli okresního přeborníka Opavy a pak jsme hráli proti Baníku Ostrava a

projeli jsme 5:0. Ty zážitky jsou na celý život a už zapomínáme, jak jsme hráli s Baníkem ligu třeba v Banské Bystrici, ale taková ta první naťuknutí a emoce v nás zůstávají pořád,“ shrnul v několika větách své dojmy a přínos Planeo Cupu pro jeho účastníky i český fotbal Verner Lička.