České Budějovice – S cílem bodovat jeli fotbalisté Dynama k sobotnímu zápasu dalšího kola I. ligy do Ostravy.

David Horejš loni na bazalech dal vítězný gól Dynama, trefí se i v sobotu? | Foto: Deník/Václav Pancer

A po vítězství 3:0 s Příbramí na Bazaly se svěřencům trenéra Jaroslava Šilhavého jelo přece jen v daleko lepší pohodě, než tomu bylo ještě pár kol dozadu. „Bylo to hodně důležité utkání a my v něm potřebovali vyhrát. Navíc nám nahrály i výsledky dalších zápasů,“ vyzdvihl asistent trenéra Petr Skála.

Na podzim Jihočeši doma s Baníkem 2:1 vyhráli, navíc tři body sebrali Baníku i v minulém vzájemném utkání obou týmů na Bazalech. „A to tehdy hrál Baník o titul,“ připomíná David Horejš, jenž svým gólem to vítězství loni zajistil.

Teď je situace jiná, protože Baník hraje o záchranu. Žádnou výhodu v tom však Skála nevidí: „Určitě budou chtít na svém hřišti tím spíš vyhrát.“

Navíc budějovičtí fotbalisté jsou na cizích hřištích z celé ligy na tom nejhůř. „Z venku jsme přivezli zatím jen čtyři body, a to je hrozně málo,“ ví Petr Skála. „Rádi bychom tuto bilanci tudíž vylepšili a už teď v Ostravě nějaký bod získali,“ ujišťuje.

Jenže Jihočeši nejsou v plné síle. „Kromě Riegla a Leštiny nebude pro karty ani Lengyel, s kolenem marodí Žižka,“ vypočítává absence Skála, podle něhož nejvíc pata tlačí na postu stopera. „Naštěstí fit už je Horejš, jenž s Příbramí odehrál výborné utkání,“ ocenil, ale kdo k Horejšovi, to dopředu říct nechtěl. „Na svou šanci čeká Šimić a z béčka s námi pojedou Sláma a Bakala.“

Fotbalisté Baníku před týdnem uhráli cenný bod na hřišti Slovácka a v boji o záchranu si věří i proti Dynamu. „Hrát o setrvání v lize je pro nás velice nepříjemná situace, musíme ji ale zvládnout. Hlavně poslední remíza na Slovácku nás hodně povzbudila. Doma teď máme Budějovice a poté ještě Ústí a Příbram, což jsou soupeři, který klub jako Baník má porážet,“ míní ostravský gólman Michal Daněk.

Byť se Baníku nedaří, diváci jsou mu věrní. „Našim příznivcům musím poděkovat, celý zápas nás hlasitě povzbuzovali. Cítili jsme se tady jako doma,“ chválil fanoušky po zápase na Slovácku mladý útočník Dominik Kraut. „Ještě nemůžeme jásat, ale bod má svou cenu,“ dal Kraut jasně najevo, že i v sobotu hráči Baníku budou proti Dynamu o další body bojovat s velkým úsilím.



Baník hrál o titul a my ho porazili, říká Horejš



Bez Davida Horejše si fanoušci Dynama obranu svého týmu dlouhá léta nedovedli ani představit, nicméně po zápase s Bohemians zkušený stoper ve středu obrany v lize proti Plzni, Slovácku a Ústí chyběl. A byť v Plzni ze strategických důvodů zaskočil za Lengyela, proti Příbrami naskočil do zápasu až ve 23. minutě za zraněného Žižku.

Jaké to je, jít do zápasu až v jeho průběhu?

Zrovna nic příjemného to není, navíc v tak důležitém zápase. Každý věděl, že s Příbramí jde o hodně. To, že jsem nešel od začátku, se ale stalo, nedostal jsem důvěru od trenéra. Připraven naskočit do zápasu jsem ale byl, a když Michal Žižka oznámil, že musí dolů, šel jsem tam já z lavičky. Něco už mám odehráno, takže se s tím popasovat pro mne až tak složité nebylo. Hlavní ale bylo, že jsme zápas zvládli a vyhráli.

I vaší zásluhou, právě po vaší hlavičce dal Čirkin důležitý první gól.

Zaplať pánbůh za to, protože dle mého soudu jsme byli jasně lepší a měli i nějaké šance i nějaké brejky, které jsme nedotáhli, jenže vedoucí gól jsme stále nemohli dát. Ke konci půle náš tlak narůstal a z toho vyplynul i ten gól. Byla tam přetažena standardka, od Rudy Otepky výborně koplá, já míč jen vrátil a Čirkin tam výborně šel a dal gól.

Navíc těsně před půlí…

Jistě, gól do šatny je vždy dvojnásob milý. Nás ten gól uklidnil, naopak Příbram to, myslím si, trošku položilo.

S jakým cílem jste šli do druhé půle?

V šatně jsme si říkali, že dál musíme hrát pozorně zezadu, aby nám tam neulítli. A když přidáme ještě jeden gól, ten že to rozhodne. To se taky stalo.

Na postu stopera byl v týmu přetlak, teď jste ale najednou zbyl sám.

Tak už to bývá… Bylo nás hodně, jenže Honza Riegel je dlouhodobě mimo, teď se zranil i Michal Žižka a Lengy má stop za karty. Ale dostanou šanci zase jiní a kdo ví, třeba ji chytí za pačesy.

Už víte, kdo s vámi na stoperu bude v Ostravě?

To je otázka pro trenéra, ale nacvičovali jsme tam se Simićem, tak to vypadá na něj. Ale za tu dobu, co jsem v Dynamu, se těch mých parťáků protočila spousta. Už jsem si zvykl.

Co od zápasu v Ostravě čekáte?

Baník je v téže situaci, v jaké jsme my byli s Příbramí. Oni nutně potřebují vyhrát, zatímco my po výhře s Příbramí tam můžeme hrát přece jen trošku odlehčeně. Tím spíš se tam ale můžeme poprat co co nejlepší výsledek.

Podobně jako loni?

Loni jsme to zvládli skvěle: Baník hrál o titul, vyprodaný stadion a my tam vyhráli 1:0. Po patnácti letech! Kdyby se nám podobný kousek povedl i letos, byla by to paráda.



Mezlík by rád dal Baníku gól i na Bazalech



Sedmadvacetiletý Pavel Mezlík se na podzim v prvním vzájemném střetnutí českobudějovického Dynama a ostravského Baníku prvním gólem podílel na vítězství 2:1.

Ještě si tu svou trefu vybavujete?

Těch gólů až tolik zase nestřílím, takže rád na ten gól vzpomínám. Ze strany jsem dostal balon, navedl si ho na prostředek, levačkou vystřelil a spadlo to do brány. Trošku i se štěstím, ale i takové góly se počítají. Teď je ale nový zápas, a pokud budu hrát, tak se budu snažit tu branku dát zase.

Baník je pět kol před koncem stále v pásmu sestupu. S tím asi v Ostravě před sezonou nikdo nepočítal…

Baník pořád má silné mužstvo i kvalitní hráče, letošní sezona jim ale nějak nesedla. Tak už to někdy ve fotbale je, že jeden rok hrajete nahoře a rok nato dole o záchranu. Teď je Baník pod námi a určitě bude chtít doma vyhrát.

Jistě se vám po výhře s Příbramí na Bazaly pojede ve větší pohodě.

Určitě. Neříkám, že jsme za vodou, ale hodně jsme si polepšili. Dýchá se nám už líp.

Vy jste do Dynama svého času přišel z Brna, které je na tom ještě hůř než Baník. Co situaci svého bývalého klubu říkáte?

Brno sleduju víc než jiné kluby, a že na tom budou tak špatně, mě rozhodně nenapadlo. Je ještě pět kol do konce, třeba se z toho vyhrabou. My se ale musíme starat sami o sebe, taky nemáme body nazbyt. Až do konce ligy žádný zápas taky nevypustíme.