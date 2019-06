„Chceme se věnovat herním věcem, každý den máme dva tréninky,“ říkal trenér David Horejš ještě před odjezdem do Frymburka, kde má nováček I. ligy v tomto týdnu svůj hlavní stan.

Pobyt si fotbalisté Dynama pochvalují. „Máme tady vše, co potřebujeme. Všichni nám tady vychází vstříc,“ pochvaloval si trenér Horejš.

Na Lipno s týmem neodjel stoper Lukáš Havel, který je ve stavu nemocných s podezřením na klíšťovou encefalitidu. „Čekáme na definitivní diagnózu a věříme, že to nebude tak zlé,“ doufal trenér Dynama během svého telefonátu pro Deník.

Chybí též záložník Roman Wermke. „V silné konkurenci, která na jeho postu v týmu v této době je, by tady neměl potřebné vytížení, a tak jsme se dohodli, že nejlepší pro něj bude nějaké hostování,“ vysvětlil trenér Horejš a připomněl, že Wermkemu svého času hostování v tehdy druholigovém Mostě prospělo, takže po návratu do Dynama byl platným hráčem týmu.

Naopak dva noví hráči na Lipno s týmem odjeli. O příchodu třiadvacetiletého záložníka Jiřího Kulhánka ze Sparty už Deník informoval, další novou tváří v černobílém dresu je Ivan Schranz, jenž do Č. Budějovic přichází na přestup z kyperského Limassolu. „Jsem rád, že se podařilo jeho příchod dotáhnout do konce. Je to výborný hráč, rychlý. běhavý, umí dát gól. Hodně jsme o něj stáli, zapadá do naší herní koncepce,“ chválil Horejš pětadvacetiletého ofenzivního hráče, jenž s fotbalem začínal v bratislavském Interu a I. ligu hrál jak na na Slovensku (v Petržalce a v Trnavě), tak i v Česku (Sparta, Dukla).

„Poslední zápas na Kypru jsem hrál 25. května, a tak už jsem moc rád, že opět mohu trénovat a hrát,“ pochvaloval si Schranz pro klubový web.

Nabídka z Dynama ho potěšila: „Vím, že České Budějovice jsou tradiční velký klub a jsem moc rád, že jsou opět v první lize,“ vyzdvihl.

Oba noví hráči si opravdu ostrý debut zřejmě odbudou ve středečním přípravném zápase, ve kterém se Dynamo střetne v Čelákovicích s mistrovskou Slavií Praha! „Sice už bychom chtěli ladit sestavu na ligu, nicméně vzhledem k horkému počasí, které v těchto dnech panuje, zřejmě budeme muset rozdělit zátěž na víc hráčů,“ přemítal trenér Dynama a upozornil, že právě kvůli současným vedrům byl výkop středečního utkání se Slavií Praha v Čelákovicích posunut až na půl sedmou večer.

Do Čelákovic je přece jen kus cesty, ale fanoušci Dynama mohou ze středečního zápasu sledovat přímý přenos na Slavia TV na Youtube.