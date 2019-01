České Budějovice – Fotbalisté Dynama Č. Budějovice v ponsdělí ráno zamířili na týdenní soustředění do Třeboně.

Pavel Novák (vlevo) odehrál proti Příbrami dobrý zápas: na snímku odvrací před příbramským Martinem Šlapákem, vpravo Everson Lima. | Foto: Deník/Vlastimil Leška

Účast ve čtvrtfinále Tipsport ligy jim o víkendu utekla o jediný gól. „Je to škoda, ale čekají nás v přípravě zápasy se Spartou a Slavií, pak máme i Salcburk a Linec, dobrých zápasů tudíž máme dost,“ nedělal trenér Jaroslav Šilhavý z vyřazení svého týmu tragédii.

Spíš ho mrzelo, že v první půli zápasu s Příbramí jeho svěřencům chyběla patřičná agresivita v pokutovém území soupeře, který přijel do Plzně v silně kombinovaném složení. „Ti mladí kluci ale byli hodně běhaví a dobře bránili, s čímž jsme se do přestávky nedokázali vyrovnat,“ konstatoval Šilhavý.

Ten tudíž do druhé půle poslal mladíky Koutného, Bambuleho, Ondráška a Stráského. „Po změně stran se naše hra rapidně zlepšila, bohužel jsme dali jen jednu branku.“

Jako příprava ale zápas dle budějovického kouče rozhodně splnil svůj účel. „Po většinu času jsme hráli do plných a udělali jsme si obrázek, jak se s tím naši někteří hráči popasovali,“ poznamenal Šilhavý.

Vrásky na čele mu spíš dělá plná marodka. „Kvůli zranění s námi nebylo sedm hráčů a k nim se v Plzni přidal ještě Jarabica,“ upozornil Šilhavý na to, že už ve 12. minutě mladý slovenský stoper odkulhal ze hřiště. „Na té umělé trávě ho při nějakém obratu píchlo v tříslech a až vyšetření magnetickou rezonancí ukáže, jak vážné to zranění je, případně na jak dlouho by ho mohlo vyřadit z přípravy,“ kabonil se Jaroslav Šilhavý. „V Třeboni nás teď až do pátku čeká hlavní díl kondiční přípravy, takže každá absence v této fázi je nepříjemná,“ dodal.

Za Jarabicu šel do hry Novák, jenž i před týdnem (a též ve 12. minutě!) střídal zraněného Hudsona. „Už jsme si říkali, zda on nemá v těch zraněních prsty,“ smál se trenér Šilhavý, znovu ale nadějného mladíka pochválil. „Jeví se dobře a bude–li tak pokračovat, má vše před sebou.“

Slušný zápas odehrál i další mladík Bambule. „Je na tom fyzicky dobře, hraje to zdravě a důrazně,“ všiml si Šilhavý.

V pondělí se fotbalisté Dynama vydali na týdenní soustředění do Třeboně. „Je tu třiadvacet hráčů, doma doktor Scheichl nechal jen Jarabicu,“ upřesnil asistent trenéra Petr Skála.