Praha /FOTOGALERIE/ - Fotbalisté Dynama Č. Budějovice vyrazili za přípravou na Strahov. Nevedli si špatně. Prohráli 0:2, kopaly se proti nim dvě penalty.

První poločas nabídl sympatický výkon hostů z jihu Čech, kteří dokonce sahali po vedoucím gólu. Sparta byla aktivnější, několikrát hasil situace na poslední chvíli stoper Lengyel, který se na tomto postu objevil ve dvojici s Podstavkem. Právě toto duo spolupracovalo po rohu. Lengyel hlavičkou přiťukl a Podstavek se blýskl vydařenou ranou.

Víc vzruchu bylo před brankářem Křížkem, který se rozhodně nenudil. Jeho rukavice vyprášil Bednář, pak šly tři střely těsně vedle. Největší příležitost měl právě Bednář, který z velmi přísné penalty trefil (ofsajdová pozice útočníka při Křížkově penaltovém zákroku) jen letícího brankáře. Vzápětí míchal s míčem před budějovickou brankou Nešpor, ani on nenašel klid v zakončení. Velkou příležitost si vypracovalo také Dynamo, těsně před poločasem kapitán týmu Ondřej Herzán poslal do sóla Fundu, ten levačkou zkoušel obstřelit Bičíka v brance Sparty, který ale rukou zasáhl bravurně.

Druhý poločas začal podobně jako první. Znovu penaltou. Nešťastně trefil míč do ruky Podstavka, sudí Linhart nezaváhal ani na okamžik, tentokrát Nešpor pálil přesně, překonal střídajícího Fryštáka. Tlak domácích narůstal, další šanci ke skórování nevyužil Konate.

Hodně blízko vyrovnání mohl být Linhart, do šance ho poslal přesnou přihrávkou Benát, jenže útočník se příležitosti zalekl, začal s míčem otáčet, ani nezakončil… Do zápasu naskočil ve sparťanském dresu také Pamič a jeho první dotek s balonem znamenal vyloženou Vackovu šanci, Fryšták chytil. Druhý gól přidal střelou ze střední vzdálenosti Čermák.

Sparta – Dynamo ČB 2:0 (0:0), Nešpor (11), 74. Čermák. Rozhodčí: Lerch – Hrabovský, Ratajová, diváků 250. ŽK 0:2 (Podstavek, Křížek).

Dynamo ČB: Křížek (46. Fryšták) – Novák (72. Dvořák), Podstavek, Lengyel (46. Chmelo), Hanzlík – Linhart (81.Řezáč), Hála (46. Benát), Buchta (57. Brunclík), Herzán, Funda (61. Kadula) – Kalod. Sparta: Bičík – Kadeřábek, Holek, Kováč (78. Bederka), Costa – Mareček, Vacek (78. Hašek), Podaný (68. Pamič) – Konate (74. Záviška), Bednář, Nešpor (56. Čermák).