Nehraje se a nejspíš už se ani nezačne. Kanonýři mají volno, jejich kopačky visí na hřebíku. V amatérských soutěžích už si nejspíš nikdo do Vánoc do míče nekopne.

A kdo ví, jak to bude vypadat na jaře.

Spíš než střelu chytí brankáři koronavir, proto není jednoduché vybrat Kanonýra víkendu. Přece jsme ale našli.

A dokonce tři najednou. Jaké? Koho? A kde? Nastupují ve Fortuna lize v českobudějovickém Dynamu. Chcete znát jejich jména? Buren, Šulc a Ledecký. Co mají ti tři společného?

Čím si zasloužili nominaci do rubriky Deníku Kanonýr víkendu. „Jsou pro nás v ofenzivě klíčováí,“ vysvětluje trenér nejlepšího jihočeského fotbalového týmu David Horejš. Profesionálové netrpělivě čekají, až soutěže začnou. Říkává se, že všechno zlé je pro něco dobré.

„Pokud bych měl vybrat věc, která je na pandemii pozitivní, je to, že můžeme uzdravit van Burena, Pavla Šulce a Davida Ledeckého,“ přikyvuje trenér. „Není na ně takový tlak, nemusíme nikam spěchat, chceme jejich zranění vyléčit úplně, abychom je vrátili do hry, až budou úplně v pořádku.“ Snad už brzy budou dávat góly, které jim vynesou nominaci do oblíbené rubriky Deníku Kanonýr víkendu.