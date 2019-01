ČESKOBUDĚJOVICKO - Pohledem trenérů se vracíme k víkendu. Do bojů v I. A třídě zasáhlo devět týmů z Českobudějovicka. Jak si vedly?

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Josef Němec

ČTYŘI DVORY – LOUČOVICE 3:1, Robert Čepička (Čt. Dvory): „Odehráli jsme nejlepší první poločas jara. Hned v první minutě jsme dali gól chvíli nato z trestňáku druhý. Měli jsme hodě narch. vypracovali si spoustu šancí a je škoda, že jsme převahu nevyjádřili více brankami. Přesto manšaft musím pochválit! Bohužel ve druhé půli jsme trochu polevili, a když soupeř v deseti snížil na 2:1, začali jsme se strachovat o výsledek. Za plať pánbůh jsme v závěru utkání rozhodli a za tři kola jsme získali devět bodů.“



DŘÍTEŇ – KATOVICE 1:2, Václav Stulík (Dříteň): „Nastoupili jsme bez čtyř hráčů, kteří hráli v Lažišti, a na výkonu to bylo znát. Udělali jsme hodně chyb. První gól jsme inkasovali z rohu. Klimeš s Koudelkou nevyužili dvojnásobnou šanci vyrovnat. Soupeř odskočil na 0:2 a výsledek si pohlídal, přestože Slepička krásným gólem z trestňáku snížil. Zápas se nám moc nepovedl. Scházelo mi větší nasazení, chuť po vítězství. O body je třeba porvat se jinak!“

HRDĚJOVICE – LENORA 5:1, Jiří Fajtl (Hrd.): „Bylo to utkání okresní úrovně. Lenora přijela v jedenácti lidech, hned v první půli jí byl jeden hráč vyloučen, další odstoupil ve druhé půli pro zranění, takže dohrávala v devíti. Po celý zápas jsme byli jednoznačně lepší, vytvořili jsme si spoustu vyložených šancí, ale jejich proměňování bylo tragické – na tom musíme zapracovat! S výsledkem jsem spokojen, před zápasem bych ho bral všemi deseti, ale ve hře máme velké mezery. Papírově nejslabší tým v soutěži nás nemohl důkladně prověřit. Loučovice budou daleko těžší soupeř, naplno se ukáží i naše slabiny!“

LAŽIŠTĚ – RUDOLFOV 6:1, Jiří Orlíček (Rud.): „Těžký výbuch! Až na několik jedinců, kteří to nemohli zachránit, jsme hráli špatně. I když jsme prohráli 1:6, brankář Nárovec kryl další tři čtyři tutové šance a jako jediný snesl přísnější měřítko. V Lažišti se nám nedaří, loni jsme tam mohli utrpět stejnou porážku, ale domácím to nepadalo; tentokrát nás rozebrali. Na podzim jsme je jako jediní porazili. Teď musíme doma porazit Čtyrák!“

K. ÚJEZD – ČKYNĚ 0:3, Jiří Vaník (K. Újezd): „Kvalitní soupeř byl lepší a zaslouženě zvítězil. V čem nás předčil? V důrazu, obsazování hráčů, maximální důsledností v koncovce. Nedal nám šanci, abychom proti němu mohli cokoli hrát. Kromě tří gólů ještě asi třikrát nastřelil tyčku. V příštím kole ve Volarech potřebujeme bodovat, i když víme, že to bude těžké, protože před jarní částí posílily. Každý zápas je jiný, tak uvidíme, jak se vyvine . . .“

SOBĚSLAV – D. VODA 5:1, Milan Moštek (D. Voda): „Soupeř nás vyučil z produktivity, ze šesti střel dal pět gólů. Do třicáté minuty, než přičla první chyba středových hráčů, jsme hráli vyrovnanuu partii. Byl to už druhý zápas, ve kterém jsme pykali za za chyby ve středu – zklamali jak střední obránci, tak defenzivní záložník. V sobotu uděláme velké změny v sestavě. Dostanou příležitost ti, kteří se chtějí porvat o vítězství místo těch, co si chtějí jenom zahrát!“

BECHYNĚ – OLEŠNÍK 0:3, Vladimír Švec (Olešník): „Trochu jsem se bál, abychom utkání nepodcenili, ale byli jsme v derby jasně lepší. Po dobré kombinační akci jsme od 10. minuty vedli a před poločasem přidali druhý gól do šatny, který asi rozhodl. Domácí tým se do žádné šance nedostal. Jaro jsme začali dobře, ale pozor, do konce zbývá ještě devět kol!“

LIŠOV – MALŚICE 3:0, František Havel (Lišov): „Po dvou prohrách v zápasech, ve kterých jsme určitě nebyli horším mužstvem, jsme už potřebovali vyhrát. A konečně se nám to povedlo. Udělali jsme jednu změnu: mladého Grecha vysunuli z předstopera na levou stranu zálohy. Vyplatilo se, ve 20. minutě dal z pěkné akce první gól. Byli jsme lepším týmem, pro Malšice je prohra 0:3 milosrdná, protože jsme řadu šancí neproměnili. Věřím, že s vítězstvím se zvedne sebedůvěra našeho mužstva, bodovat chceme i v Dačicích.“

SOKOL S. ÚSTÍ – LOKO ČB 2:3, Jiří Nárovec (Loko): „Soupeř už dnes nemá Šebka, který režíroval podzimní zápas, a asi i díky tomu se nám hrálo jinak. V prvním poločase nám vyšla taktika hrát na brejky ze zabezpečené obrany. Po přestávce jsme chtěli brzy přidat třetí, uklidňující gól. Podařilo se, ale v 55. minutě jsme museli udělat vynucené střídání – odstoupil zraněný Niedl. Zatáhli jsme se, přestali hrát, zbytečně faulovali. Soupeř snížil, ještě zvýšil svůj tlak a poslední čtvrthodinu jsme bránili pro nás velmi cenné tři body!“