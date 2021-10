„Pro nás to bylo poměrně jednoduché rozhodování. Sport je důležitou součástí života a ten univerzitní ke studiu prostě patří. Věřím, že jako naši studenti fandí týmu Black Dogs v Univerzitní hokejové lize, přenese se tato pozitivní sounáležitost se školou i na fotbalové trávníky,“ říká rektor Vojtěch Stehel.

Tým VŠTE čekají v základní části dva zápasy s plzeňskou Lékařskou fakultou UK a Západočeskou univerzitou. „Dva nejlepší ze skupiny postoupí do play off. To je i náš základní sportovní cíl,“ říká Jakub Horák, manažer týmu, působící na škole jako zástupce ředitele pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost Ústavu znalectví a oceňování.

Tým VŠTE si zahrál i Zaměstnaneckou ligu DeníkuZdroj: Deník/ Klára Skálová

Další skupiny podle regionální blízkosti vytvoří pražské univerzity ČVUT, UK, ČZU, VŠCHT a VŠE, Univerzita Pardubice, Univerzita Hradec Králové, UP Olomouc, UTB Zlín a Masarykova univerzita Brno. Každý tým oblékne unikátní dresy navržené a dodané Českou asociací univerzitního sportu.

„Školní mužstvo se stále tvoří. Zatím má v kádru sedmnáct hráčů z okresních soutěží až po divizi, ale další hledáme. Uvidíme po zahájení nového akademického roku 20. září,“ říká Jakub Horák. Mezi nimi i jsou divizionáři Patrik Kořistka (Viktoria Mariánské Lázně), Matěj Sochůrek (Tatran Sedlčany) nebo Jindřich Sojka (SK Klatovy). Součástí jeho přípravy je i účast v Zaměstnanecké lize Deníku.

Týmy v UFL musí mít hráče s platným dokladem o studiu nebo s diplomem o ukončení z letošního roku. Ti co mají studium přerušené, do turnaje zasáhnout nemohou. Zapojit se ale mohou studenti vyšších odborných škol.

Na VŠTE vedle hokejového školního týmu Black Dogs působí také další sportovní spolky - basketbalový celek žen Black Cats a Šachová akademie. (zun)