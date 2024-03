Dlouho očekávaná premiéra v I. A třídě Jihočeského kraje se povedla. Kovářovu. A Martinu Feninovi. Vicemistr světa U20 v rozhovoru vyprávěl o tom, jak se na první zápas těší. "Je tu skvělá parta, vypadá to opravdu hodně dobře, fotbal nás tu baví," říkal. S Kovářovem se vydal na soustředění do Borovan, z generálky minulý týden se omluvil. Na premiéru do Mladé Vožice ale přijel. Poslední Kovářov senzačně vyhrál 4:2 a do tabulky si připsal velmi důležité tři body.