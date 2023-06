Cena pro vítěze je hodně lákavá, říkají fotbalisté, kteří reprezentují Vysokou školu technickou a ekonomickou České Budějovice. V Roudnici nad Labem začíná velké finále Zaměstnanecké ligy Deníku. Podívejte se na video, jak úžasně proběhl turnaj krajského kola v Nové Vsi. Pršelo a byli i utopenci.

Zaměstnanecká liga Deníku. Krajské kolo v Nové Vsi | Video: Deník/ Kamil Jáša

Pelhřimov ve finále porazil na penalty VŠTE. To je Zaměstnanecká liga Deníku 2023. Finále se odehraje ve čtvrtek v Roudnici nad Labem. Vítězný tým poletí na vybraný zápas anglické, španělské nebo italské ligy. Nejlepší v krajském kole byl Agrostroj Pelhřimov. Jeho lídrem je Jan Homolka: „Hrajeme tento turnaj s chutí, v Polné jsme vyhráli, první dva zápasy to nebylo ideální. Spolu jsme už dlouho nehráli, ale když jsme si na sebe zvykli, tak pak už to docela šlo. Areál v Nové Vsi je pěkný, klobáska výborná, bereme to prestižně." Pelhřimovští nezačali úplně bez chyb, postupně se ale vyprofilovali v nejlepší tým a mohou patřit mezi favority i v Roudnici. Michal Mácha z VŠTE dodal: "My byli loni čtvrtí, teď chceme být ještě lepší, ta cena pro vítěze celého turnaje lákavá.“

Krajské kolo v Nové Vsi výsledkově: Fruko Schulz – Inos Servis 6:2, Schneider Electric – VŠTE 5:0, Agrostroj Pelhřimov – Schneider Electric 3:4, VŠTE – Inos Servis 2:1, VŠTE – Agrostroj Pelhřimov 1:5 Schneider Electric – Fruko Schulz 1:4, Schneider Electric – Inos Servis 6:2, Fruko Schulz – Agrostroj Pelřimov 5:2, Inos Servis – Agrostroj Pelhřimov 1:6, VŠTE – Fruko Schulz 7:1.Semifinále: Agrostroj Pelhřimov – Schneider Electric 4:0, VŠTE – Fruko Schulz 5:0O 3. místo: Fruko Schulz – Inos Servis 4:1Finále: Pelhřimov - VŠTE 5:3. O pořadí na prvních čtyřech místech rozhodly pokutové kopy.