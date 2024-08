V Plané probíhal program už od poledne a na zbrusu novém trávníku se představily všechny mládežnické týmy klubu. „Všechno proběhlo podle plánu. Jsem rád, že i relativně vydrželo počasí. Hlavně na dětské zápasy. Dešťová sprška přišla až na chvilku před hlavním utkáním se Spartou. Aspoň jsme nemuseli kropit, i když kropení nám vyskočilo v průběhu zápasu. Aspoň všichni viděli, že funguje,“ spokojeně se směje starosta Plané, předseda Jihočeského fotbalového svazu a stále také ještě aktivní hráč Tomáš Pintér. „Určitě jsme spokojeni. Hlavně si zahráli ti nejmenší, pro které to primárně děláme,“ zdůrazní. „Radost máme také z toho, že se u nás lidem líbí, a byli překvapeni, co se nám podařilo vybudovat. To je také strašně důležité a mám z toho radost.“

V Plané vybudovali úplně nový trávník. „Hřiště jsme udělali kompletně. Bylo trošku z kopce, takže jsme ho museli upravit,“ podotkne Pintér. „Nové je umělé osvětlení a budova s tribunou, klubovnou, kabinami pro všechny naše týmy, trenéry, rozhodčí, hlasatelnou regenerací, garáží. Všechno to vyrostlo prakticky na zelené louce, protože to, co tady bylo předtím, muselo být srovnáno se zemí,“ říká. Nový areál vyšel na téměř 93 miliony korun, včetně DPH.

Zájem zvědavých příznivců fotbalu byl mimořádný. „Za celý den prošlo areálem podle vydaných vstupenek více než jedenáct set lidí. Z toho jsme byli skutečně mile překvapeni,“ chválí si.

Hlavním bodem programu bylo exhibiční utkání mezi domácím A týmem, který nastupuje v 1. A třídě, proti bývalým hráčům pražské Sparty. Ti přivezli velmi silnou sestavu na čele s Jaromírem Blažkem, Jiřím Novotný, Jiřím Jarošíkem, Václavem Kolouškem, Vratislavem Lokvencem a dalšími bývalými hvězdami našeho fotbalu.

Zápas rozhodně nepojali nějak exhibičně, byla na nich vidět stále velká chuť po vítězství a nakonec také 4:2 vyhráli. „Sparta to má dobře namíchané a v její sestavě byli i mladší kluci, kteří jsou pořád rychlí a mají to v noze. V první půli nastříleli tři góly a pak už byla radost se dívat, jak si to přesně dávají v takovém poloběhu poloklusu. Pro diváky to muselo být hezké pokoukání, jak vypadal v jejich podání fotbal jednoduše. Ale samozřejmě nás mrzí, že jsme prohráli,“ usměje se. „Je fakt, že stará garda Sparty už si zjišťuje dopředu, proti týmu jaké úrovně bude hrát, a podle toho skládá mužstvo. A je to i logické. I když je to tým bývalých hráčů, tak pořád jezdí po republice reprezentovat Spartu a určitě nechtějí prohrávat.“

Páska je přestřižena, fotbalový areál v Plané je otevřen. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Přestože už sám aktivně v pětačtyřiceti letech moc hrát nechce, zapojil se Pintér na posledních dvacet minut také do hry. „Svůj minizápas jsem vyhrál 1:0, takže jsem v pohodě,“ směje se. „To je pochopitelně legrace. Ale každopádně jsem si chtěl zahrát. Ze všech funkcí ve fotbale ho mám nejradši pořád na hřišti, byť už je to občas katastrofa, protože věk nejde zastavit. Zahrát si však v našem novém areálu, to je prostě radost,“ zdůrazní.

SK Planá – Sparta Praha Legends 2:4 (0:3)

Branky: 45. Plojhar, 66. Svoboda – 24. a 39. J. Jeslínek ml., 18. vlastní, 60. Mynář. Rozhodčí: Dimitrov – Ovčáček, Vejčík. Diváci: 450. Hrálo se na dvakrát 40 minut.

Planá: J. Hotový, Hajdušek – O. Hotový, T. Pintér, Pešek, Kladrubský, Klíma, Šejvar, P. Řehoř, Lacko, Plojhar, Kořínek, Lexa, Svoboda, Kitzler, Janák, Tibitanzl, Carda, Pajerský, Lengyel. Trenér J. Pintér.

Sparta Legends: Blažek – Holub, Margolius, J. Jeslínek st., Novotný, L. Zelenka, Denk, Slepička, Kladrubský, J. Jeslínek ml., Jarošík, Kincl, Frýdek, Koloušek, Mynář, Lokvenc.