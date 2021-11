Dlouhý nákop letí až na soupeřovu polovinu. Trk. Hráč hlavičkuje, otřese se mu mozek v tekutině, maminky se na kraji hřiště drží za svoji hlavu, jako by snad hlavičkovaly právě ony. „S každou hlavičkou mých dětí jsem si říkala, že jim odpadávají buňky na matematiku,“ říká Barbora Fridrichová, která ve fotbalovém prostředí vychovala dvě děti. Syna i dceru.

„Ale fotbal bez hlaviček? To je naprostý nesmysl. Už by to nebyl fotbal,“ dodává okamžitě. „Kdo vymyslel tuhle hloupost, tak fotbal nikdy nehrál,“ dodává. „Na žádné úrovni.“

Libor Šolc prožil na trávníku snad všechny role, které si ve spojitosti s fotbalem dokážete představit. Hrál na stoperu, trénoval, je šéfem klubu a dokonce i předsedou Okresního fotbalového svazu České Budějovice. Dal hodně gólů, často levačkou, ale občas i hlavou. „Hrát fotbal bez možnosti dát branku hlavou nebo jí hlavičkou naopak zabránit, to mi přijde jako naprosto protifotbalová věc,“ říká okamžitě. Nad tím, co si o iniciativách hrát fotbal bez hlaviček myslí, nemusí dlouze váhat. „Je potřeba si uvědomit, že fotbalová pravidla mají své jasné mantinely,“ naráží na fakt, že nebezpečnou hru byl měli přísně hlídat rozhodčí.

„Pokud v poslední době zaznamenáváme vyšší procento úrazů v oblasti hlavy, je spíše potřeba důrazně dbát z pozice rozhodčích na nebezpečné a kritické situace,“ říká Šolc, přitom sám nejlépe ví, že na trávníku zranění byla, jsou a budou. „Tyto situace bohužel někdy v utkáních vznikají, ale rozhodčí musí dávat na zdraví hráčů pozor.“ Podle Šolce pokud budou rozhodčí nekompromisně a důrazně trestat hráče za surovou a nebezpečnou hru, procento zranění v oblasti hlavy se zmenší. „Ať už úderem rukou, ramenem či nohou. Pokud se fotbalové hnutí na tyto prohřešky více zaměří, bude potřeba je trestat na absolutní horní hranici,“ uvedl Libor Šolc.

Zdraví má každý jen jedno. I fotbalista. „Proto tento nešvar musí z hřišť zmizet,“ říká předseda českobudějovického okresního svazu rezolutně a vrací se zpátky k myšlence hrát fotbal na všech úrovních bez hlavičkování. „Podle mého názoru musí být zdraví hráčů v co největší možné míře chráněno, ale myšlenka s vymýcením hry hlavou mi přijde nešťastná.“

Ještě dál šel Petr Řehoř. Bývalý fotbalista a prvoligový rozhodčí na náš dotaz odpověděl stručně, ale výstižně. „Hrát bez hlaviček? To je strašná „píp“. Anketa Deníku v Jihočeském kraji vyzněla jasně pro hlavičkování. Fotbal bez něj by byl poloviční.