Poprvé v téměř sedmdesátileté historii klubu bude hrát Slovan Černý Dub krajskou soutěž. V sobotu ho čeká premiérový duel v 1. B třídě (nově sedmé lize…) proti béčku divizního Českého Krumlova. Výkop bude na domácím svatostánku Slovanu v Homolích ve 13:30.

V přípravě nechtěl nováček soutěže nic podcenit a střetl se s mimořádně kvalitními soupeři. Se Zlatou Korunou prohrál v přátelském duelu 2:6, v Samson Cupu s Dolním Dvořištěm 2:5. „Oba jsou to týmy, které budou hrát na čele první A třídy a budou se prát o postup do krajského přeboru,“ říká dlouholetý předseda Slovanu David Schneider. „My jsme nebyli kompletní, protože někteří kluci byli na dovolené, ale oba zápasy nám ukázaly, že se i s takovými soupeři dá hrát,“ chválí si.

Na vstup do letošního soutěžního ročníku by měl být nachystán kompletní kádr. „Jsme připraveni, nachystáno je i zázemí. Těšíme se,“ neskrývá Schneider, jenž u historického momentu ale na hřišti nebude. V devětačtyřiceti letech se rozhodl pokračovat už jenom v béčku.

Začátek v sobotu ve 13:30 není úplně ideální. „Jako nováček jsme si nemohli vybírat. Kvůli nedostatku rozhodčích musíme hrát tři a půl hodiny před úředním začátkem,“ vysvětluje předseda, jenž se neobává horkého odpoledního počasí. „O víkendu už by se prý mělo ochladit,“ věří.

Očekávána je také slušná návštěva. „Lidi chodili i na přípravu, byli tady i kluci z Plané, se kterou máme teď velmi dobré vztahy. Atmosféra by měla být dobrá,“ ujišťuje.

Rezerva Českého Krumlova je jako každé béčko tak trochu nečitelná. „Hodně záleží na tom, kdo přijede z áčka. Ale snad jenom mladíci, kteří se v divizi moc nedostanou do hry. Mělo by to být hratelné,“ věří. „Máme zkušený tým, který z prvního zápasu určitě vykulený nebude. V hlavách to máme srovnané,“ uzavírá David Schneider předzápasovou pozvánku.