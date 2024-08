Duel s týmem z vesničky nedaleko Jindřichova Hradce se pro favorita nevyvíjel vůbec podle ideálního scénáře. Lukáš Hofmann sice dostal Čtyrák rychle do vedení, ale soupeř dvěma góly skóre otočit a díky vyrovnávacímu gólu Jana Čermáka šly oba celky do kabin za nerozhodného stavu 2:2. „Vedli jsme, ale během chvilky soupeř výsledek otočil,“ zlobil se trenér domácího celku Zdeněk Kuna.

Po přestávce šel Buk ještě jednou do vedení, Hofmann svým druhým gólem bleskově vyrovnal na 3:3, ale další gól už diváci neviděli ani při přesilovce domácího celku po vyloučení hostujícího Šenkýře v závěru zápasu. „Naše obranná fáze byla tragická. Chyběl důraz a dělali jsme velké chyby. V útoku to také nebylo dobré, proti urostlým hráčům soupeře jsme se těžko prosazovali,“ nebyl Kuna vůbec spokojen s výkonem svého týmu.

Buk byl loni v tabulce až jedenáctý, ale na českobudějovickém sídlišti se prezentoval sympatickým výkonem. „Mají tam šikovné fotbalisty,“ přikývne i Kuna. „Nám chyběl pohyb, nehráli jsme dobře. Nebylo to z naší strany to, co jsme předváděli v některých přátelských zápasech. Byli jsme špatní v obranné fázi, dostáváme laciné góly a těžko se dostáváme dopředu,“ neskrýval Kuna značnou rozmrzelost. „Vzadu nám hodně chyběl zraněný Rachač, který vypadl týden před soutěží a bude nám chybět asi hodně dlouho. To je pro nás velký zásah do sestavy,“ připustil.

Boj o návrat nebude pro Čtyři Dvory asi vůbec jednoduchý. „Všichni ví, že jsme hráli vyšší soutěž, a budou se na nás chtít vytáhnout. Soupeře moc neznáme, ale některé týmy asi nebudou o moc horší, než byly v první A třídě. Uvidíme, jak to bude dál,“ jen Kuna pokrčí rameny.

Čtyři Dvory (v modrém) se rozešly s Bukem smírně 2:2. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Pozitivní tak byla hlavně divácká účast. Netradičně v neděli dopoledne dorazilo podle oficiálního zápisu 105 diváků. „To pro nás bylo milé překvapení. Trošku jsme se báli, že když přijede víceméně neznámý soupeř Buk, tak skoro nikdo nedorazí. Ale přišlo hodně kamarádů a známých. Pomohla tomu možná i otevřená nová hospůdka. To bylo fajn,“ potěšilo kouče a zároveň předsedu oddílu.

SK Čtyři Dvory – AC Buk 3:3 (2:2)

Branky: 11. a 70. Hofmann, 37. J. Čermák – 17. Moravec, 29. Waník, 69. O. Jasanský. ŽK: 3:1 (D. Čermák, Hofmann, Hosnedl – Kovář), ČK: 0:1 (82. Šenkýř). Rozhodčí: Křížovský – Štastný, Hora. Diváci: 105.