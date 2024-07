Natloukli si kokos, ale chtějí se poučit a rychle se vrátit tam, kam patří. Fotbalisté SK Čtyři Dvory spadli po hodně dlouhých letech z krajské 1. A třídy. A přestože to není pro nadcházející sezonu ultimátní cíl, rádi by co nejrychleji zamířili znovu o patro výš. „Pro postup uděláme maximum,“ ujišťuje nový trenér týmu a zároveň předseda oddílu Zdeněk Kuna.

Po dvou prvních kolech uplynulé sezony se Čtyři Dvory se šesti body a nulou v kolonce inkasovaných gólů vyhřívaly na samotném čele tabulky skupiny B 1. A třídy a v kabině se nesměle začínalo mluvit o boji o postup do krajského přeboru. Jenže pak přišlo kruté vystřízlivění. „Začali jsme dělat chyby v obraně, napadala nám tam spousta laciných gólů a prohrávali jsme jeden zápas za druhým,“ konstatuje Kuna.

Výrazné zlepšení nepřinesla ani jarní část soutěže. „Po podzimu jsme se přiblížili spodku tabulky, ale na dokopné mělo mužstvo obrovský elán, že se to změní. Zimní příprava však byla velice špatná, co se týká docházky a přístupu hráčů. Jaro bylo jenom vyústěním toho, co se dělo v zimní přestávce,“ nehledá žádné výmluvy.

Druhá nejvyšší krajská soutěž se na českobudějovickém sídlišti hrála nepřetržitě více než dvacet let. „Už jsme si trochu koledovali před rokem a letos špatný přístup týmu znamenal sestup,“ zopakuje. Mužstvo se přitom mohlo zachránit ještě v posledním kole. V derby s Lokomotivou mu k setrvání v soutěži stačilo doma uhrát bod za jakoukoliv remízu. Ale oproti všem spekulacím přišla porážka 1:2 a sešup o patro níž. „Byla velká škoda, že jsme to neuhráli. Během deseti minut jsme měli tři velké šance, ale nedali jsme a najednou jsme 0:2 prohrávali. Povedlo se nám snížit, hosté vykopávali míč z branky, ale ten kýžený vyrovnávací gól, který by nám stačil k záchraně, jsme nedali. A došlo na tu nejhorší variantu, že ostatní ohrožené celky si to zřejmě pohlídaly, aniž bych chtěl někomu sahat do svědomí. Nechci říct, že my jsme si to nepohlídali, ale mohu zopakovat, bylo to jen vyústění situace, která v týmu trvala minimálně tři čtvrtě roku,“ nechce předseda oddílu hledat příčiny sestupu jinde než u svého týmu.

Slušná účast, na tréninku fotbalistů SK Čtyři Dvory se sešlo dvaadvacet hráčů. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Pád o patro níž mrzí, ale v klubu ho neberou jakou úplnou tragédii. „Bereme situaci takovou, jaká je. Hlavně pro samotné kluky je to velká škoda, to je jasné. Musíme se z toho vyhrabat sami. Hlavně zlepšit přístup k fotbalu a uvidíme, na co to bude stačit. Chceme se samozřejmě do první A třídy vrátit, ale neznáme sílu soupeřů, takže těžko předpovídat,“ brzdí Kuna případné příliš optimistické vize.

Po nevydařené sezoně skončil u mužstva jako trenér ostřílený matador Martin Wohlgemuth. „Už během jara Máca sám naznačoval, že by z rodinných důvodů chtěl skončit. A pak tady byl i sportovní faktor, že se sestoupilo. Na výborové schůzi po sezoně bylo rozhodnuto, že Máca bude odvolán. Já jsem áčko trénovat nechtěl. Moje pozice je u mládeže, maximálně u béčka. Ale byl jsem přesvědčen, že mám na kluky docela vliv a umím na ně být trochu ostřejší v tom dobrém slova smyslu. Máme v týmu typy, které potřebují pevnější ruku. Nejsem žádný spasitel, ale pokusíme se to zase trochu pozvednout,“ ujistí.

Kunovým asistentem se stal bratr slavného kanonýra Martin Lafata. „Dělával u áčka asistenta už Robertu Čepičkovi a vím o něm, že je to člověk, který rád pomůže, i když jsme toho teď na něj navalili hodně a trénuje u nás mladší i starší žáky. Je to kluk, který je Čtyráku skoro pořád a jsem rád, že je u týmu se mnou. Trénujeme dohromady áčko s béčkem, což by se v jednom člověku dalo dělat asi jen těžko,“ chválí si nového parťáka.

Změny se po sestupu celkem pochopitelně dotkly i hráčského kádru. Martin Matušek odešel do Černého Dubu, Tomáš Dubský zamířil do Lišova. „Oba jsme pustili. Nemá cenu držet někoho, kdo tady nechce hrát,“ má trenér jasno. Do Staré Hlíny se zřejmě vrátí gólman Patrik Žižka. „To je ještě v jednání, ale chce dávat více přednost pískání, takže ho také nejspíš uvolníme,“ doplňuje seznam odchodů.

Ale zaplnila se i kolonka příchodů. Z českobudějovické Slavie dorazil Matěj Hosnedl, jako skutečně velká posila se jeví Dennis Rottenborn z Hluboké a přijít by měl ještě Patrik Konopa z dorostu SKP České Budějovice. Kariéru by chtěl navíc restartovat syn obětavého vedoucího týmu Jana Pechy gólman David. „Kádr máme celkem slušný. I početně, áčko a béčko by dohromady mělo být nějakých pětatřicet lidí. Na začátku přípravy chodí na tréninky kolem dvaceti lidí, což je dobré i vzhledem k tomu, že jsou ještě dovolené a někteří kluci chodí na brigády,“ konstatuje.

Cíl pro sezonu je ve Čtyřech Dvorech jasný. Mužstvo se chce vrátit do 1. A třídy. Ale ne úplně za každou cenu. „Postoupit chceme, to je jasné. Nechceme však vyhlašovat nějaké velké cíle, když neznáme sílu soupeřů. Jdeme do sezony s pokorou k soutěži i soupeřům. Nemůžeme si myslet, že to všechno zválcujeme. Nahoře v tabulce bychom být měli. Chceme hrát tak, abychom po podzimu byli ve hře o postup a zkusili to vybojovat nazpátek, protože Čtyrák by měl být tam, kde byl vždycky,“ zdůrazní Zdeněk Kuna.

Českobudějovický tým bude hrát ve skupině D 1. A třídy, kde převažují celky z Jindřichohradecka. „Skupiny B a C nám přišly náročné na cestování, v áčku jsou zase hodně nevyzpytatelná béčka, tak jsme zkusili déčko, kde jsou z Budějovicka Neplachov, Ševětín a Dobrá Voda, zbytek jsou kluby z Jindřichohradecka. Uvidíme, jak se nám tam bude dařit,“ uzavírá.