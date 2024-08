Hattrickem se blýskl hostující špílmachr Jan Čermák, který také po dvaceti minutách dostal tým trenéra Zdeňka Kuny do vedení. Béčko Třeboně ale ještě do přestávky dvěma slepenými góly Nehody a Pitelky skóre otočilo. Hned po přestávce vyrovnal znovu Čermák a závěr, to byla pořádná divočina. Candra ještě jednou zajistil domácím vedení, ale záhy uzavřel Čermák z penalty hattrick a v poslední minutě rozhodl o transportu tří bodů do krajského města kapitán Janeček.

„Všichni ví, že jsme hráli vyšší soutěž, a budou se na nás chtít vytáhnout. Soupeře moc neznáme, ale některé týmy nebudou o moc horší, než byly v první A třídě,“ je si dobře vědom trenér vítězného celku Zdeněk Kuna.

Jiskra Třeboň B – SK Čtyři Dvory 3:4 (2:1)

Branky: 39. Nehoda, 42. Pitelka, 77. Candra – 21., 46., 81. z pen. J. Čermák, 90. Janeček. ŽK: 3:3 (Candra, Nehoda, Pitelka – Sháněl, D. Čermák, Konopa). Rozhodčí: Janovský – Saidl, Rous. Diváci: 80.