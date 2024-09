Předpověď počasí neslibuje na víkend nic dobrého. Silné a vytrvalé deště mohou zasáhnout také do programu fotbalových soutěží na jihu Čech. „Situaci jsme řešili a určitě nechceme odkládat celé kolo ve všech soutěžích,“ zdůrazní předseda krajského svazu Tomáš Pintér.

Předpověď počasí ale vedení jihočeského fotbalu bedlivě sleduje. „S ohledem na předpověď by některé okresy mohly deště zasáhnout méně, takže bychom byli rádi, kdyby se odehrálo co nejvíce zápasů. Pokud to samozřejmě půjde,“ uvědomuje si Pintér.

V případě nezpůsobilého terénu bude samozřejmě nutné některé zápasy odložit. „Apelujeme na kluby, aby v těchto případech včas kontaktovaly sekretariát svazu, pokud už hrací plochy nebudou způsobilé. Aby posílaly fotky i videa. Uvidíme, jak se situace nakonec vyvine a budeme reagovat operativně. Budeme v kontaktu i s okresními svazy,“ nechce předseda předbíhat událostem.