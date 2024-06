Fotbalový klub SK Dynamo České Budějovice se ocitl v krizi kvůli nevyplaceným mzdám hráčům. Přestože majitel Vladimír Koubek tvrdí, že liga je zachráněna a licence zajištěna, hráči odmítají trénovat bez výplat. Fanoušci ztrácejí trpělivost a jediným řešením se zdá být změna majitele.

Černobílé Dynamo a Vladimír Koubek v roli jeho majitele | Foto: Deník/ Kamil Jáša

"Ligu jsme zachránili, licenci máme," oddechl si majitel fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice Vladimír Koubek.

Ve čtvrtek by fotbalisté měli naskočit do přípravy. S velkou pravděpodobností se to ale nestane. Přesnější je, že hráči na sraz přijdou, ale trénovat nebudou. Důvod? Nepřišly jim výplaty. Za málo peněz - málo muziky. Za žádné - žádná. To platí v životě i ve fotbale. Fanoušci už dávno ztratili trpělivost. Potíže klubu se opakují.

Výplaty měly být na účtech k poslednímu dni v měsíci. Ještě za polovinou nového nebyly.

Jediná cesta z krize je změna majitele. Potíže, které se opakují, samy nezmizí.

"Já se ptám, co bude dál? Já se ptám, co bude dál a ptám se majitele," emotivně vzkazoval Vladimíru Koubkovi po zvládnuté baráži asistent trenéra Českých Budějovic Jiří Kladrubský.

Hlavní trenér Jiří Lerch o situaci moc mluvit nechtěl. Není divu. Rád by chystal fotbalová cvičení, takto sám neví, kdo bude ve čtvrtek na srazu v kopačkách a kdo bude demonstrativně čekat, až dostane odměnu za to, co si odpracoval. "Nikdy jsem to nezažil," pokrčil rameny Lerch.

Posily? Vy byste šli do klubu, kde se za práci neplatí? "S Rakovanem, Čadkem a Kladrubským jsme čtrnáct dní seděli u počítače. Samozřejmě s těmi novými hráči ještě musíme počkat, protože situace tady není jednoduchá. Ale já věřím, že se to brzy vyřeší. Informace o tom, jestli někdo bude trénovat, nebo nebude trénovat, se ke mně ještě zatím nedonesla, ale to se dozvíme všechno až na tom srazu. Věřím, že to dopadne dobře," říká Lerch.

Eventuální posily na trhu jsou. Jenže hráči si pochopitelně mezi sebou rychle řeknou, jaká je na jihu situace: Nějaké hráče jsme řešili, nějaké ze zahraničí, nějaké z Čech, někoho ze Slovenska. Je to složité, protože situace v klubu zatím není vyřešená. A samozřejmě ti hráči sem moc nechtějí," dodal Lerch.

Stabilizovat situaci pravděpodobně umožní jen změna vlastníka. Klub, který ctí černobílé barvy, a je na scéně už od roku 1900, teď prožívá jedno z nejčernějších období.