"Pískám už padesát let," rekapituluje minuty a hodiny s milovaným fotbalem a píšťalkou. "Fotbal jsem hrál asi jen rok. Za žáky. Moc mi to nešlo, tak jsem začal pískat. Fotbal miluju."

Jeho cesta nejen po fotbalových trávnících byla a je zajímavá: "Pískal jsem první A třídu. Pískal jsem také futsal, kde jsem pískal i několik zápasů v první lize, poté druhou celostátní ligu futsalu a nyní působím jako delegát a pískám ještě okresní přebor a okresní soutěže ve futsalu i fotbalu."

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Za půl století u fotbalu dokáže porovnat změny v chování hráčů. "Řekl bych, že je to trochu agresivnější, ale to je dáno současnou dobou, společenskými změnami a různými názory a náladami. Takže teď je to trochu agresivnější, ale ještě to jde," mávl rukou směrem k fotbalistům. Rád vzpomíná na doby, kdy se jako DJ Ladis setkával s hráči po zápasech na diskotékách. "Chodili hokejisti, fotbalisti, nemůžu o tom moc vyprávět," směje se.Často na píseckých diskotékách v Olympii, v "Kafáči" nebo v Družbě znělo: "Vzhůru, vzhůru do Anglie. "Sportovci se tam scházeli, mám tam pár dobrých kamarádů."

Také Vladislav Tanáč pozorně sledoval v závěru sezony boj o I. ligu. Baráž mezi Dynamem České Budějovice a Táborskem nenechala v klidu žádného fanouška fotbalu. "Bohužel, hrát ligu může jen jeden."

Protože píská regionální soutěže, může si dovolit konstatovat: "Jsem spíš trochu sparťan, ale jsem umírněný a samozřejmě fandím všem jihočeským klubům."