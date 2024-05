Tohle se opravdu povedlo. David Lafata dal dohromady partu svých bývalých spoluhráčů ze Sparty a v charitativní exhibici nastoupil s tímto hvězdným týmem proti svému současnému klubu Olešníku. V parádní atmosféře, kterou vytvořili 850 diváků, vyhráli Pražané 7:4, ale o výsledek tentokrát vůbec nešlo. Výtěžek z utkání 480000 korun putoval na pomoc postiženému Bertíkovi Němcovi z Oslova, který je po nešťastné události upoután na lůžko.

Hokejový gólman Jakub Kovář dává v Olešníku gól v dresu fotbalové Sparty. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Lafata sezval do Olešníku mančaft plný zvučných jmen. Nejzářivější hvězdou byl Pavel Kadeřábek z bundesligového Hoffenheimu. „V Olešníku jsem už jednou na Lafiho akci byl, takže jsem to našel úplně v pohodě,“ smál se. „Bylo to super, pěkně jsme si zahráli, ale hlavně se vybralo dost peněz pro postiženého chlapce, takže utkání rozhodně splnilo svůj účel,“ zdůraznil. „Ještě důležitější, než si zahrát, však pro mě bylo vidět se po delší době zase s klukama za Sparty. To je pro mě největší odměna. Za to jsem moc rád, protože některé jsem neviděl i pár let.“

S uplynulou sezonou v Hoffenheimu byl maximálně spokojen. „Zdraví mi drželo, měl jsem i nějaké body, skončili jsme na sedmém místě, což nám zajistilo postup do Evropské ligy, takže sezona povedená,“ chválil si.

Do branky Sparty se postavil Miroslav Miller, po hřišti se proháněly další velké postavy sparťanské minulosti. Tomáš Hübschman i ve dvaačtyřiceti letech stále válí v prvoligovém Jablonci, přijel někdejší miláček sparťanských fanoušků Afričan Costa, asistent trenéra českobudějovického Dynama Jiří Kladrubský si zase spravoval chuť po prvním barážovém duelu s Táborskem. „Hrozné nervy, zaplaťpánbůh, že jsme vyhráli,“ hlesl před zápasem.

Sestavu Pražanů dále tvořili Mario Holek, Ondřej Mazuch, Matěj Hybš, stále svižný a přesný Bořek Dočkal, Lukáš Mareček, samozřejmě David Lafata a také jediný hráč mimo velkou fotbalovou scénu brankář hokejové Sparty Jakub Kovář. „Byl to fofr, to jsem docela koukal,“ připustil. Ale s balonem to umí a zapsal se dokonce do střelecké listiny. „Přesná placírka,“ se šibalským úsměvem okomentoval svou trefu do černého.

Mužstvo mělo i silné vedení. Kromě asistenta Zdeňka Svobody přicestoval za svými bývalými svěřenci také hlavní trenér Vítězslav Lavička. Dorazil až na poslední chvíli. „V Olešníku jsem poprvé. Trošku jsem bloudil, zradila mě navigace,“ vysvětlil. „Ale naštěstí jsem všechno potřebné stihl. Prostředí je tady krásné, trávník je jako na golf, musí být radost si na něm zahrát,“ ocenil.

Přijel ale hrozně rád. „Moc jsem se těšil, že se potkám s partou kluků, se kterými jsme ve Spartě uhráli treble. V takovémhle složení se prakticky nepotkáváme. Hlavně je ale krásné, kolik lidí se tady sešlo podpořit kluka, který má zdravotní problémy. To je skvělé. Velký kredit patří Davidu Lafatovi a všem, kteří se na této akci podíleli,“ zdůraznil renomovaný kouč.

O slavnostní výkop se postarala trojice hokejistů Motoru (první dva již bývalí) Dominik Hrachovina, David Štich a Lukáš Pech. „Jak se ve fotbale vykopává,“ živě se zajímal tímto sportem očividně nepolíbený David Štich. A jeho kumpán Lukáš Pech litoval, že si nemůže zahrát. „S tím operovaným kotníkem to prostě nejde,“ jen krčil rameny.

V samotném utkání měla Sparta poměrně jasně navrch. Do vedení ji dostal povedeným obloučkem Hybš, pak sice domácí Pavlík vyrovnal, ale ještě do přestávky zvýšili na 1:3 Kadeřábek a parádním lobem Dočkal. Po změně stran se konečně také trefil svým typickým způsobem z malého vápna hlavní protagonista akce Lafata, na 1:5 dával hlavou po přesném Kladrubského centru Costa, svůj druhý gól přidal milimetrově přesnou střelou od břevna do branky Hybš, pak se trefil dorážkou hokejový brankář Kovář a až v závěru korigovali domácí na konečných 4:7. Millera překonali Toth, Martinec a Knietel.

„Bylo to fajn, ale o výsledek tentokrát vůbec nešlo,“ trefně poznamenal po skončení zápasu Vítězslav Lavička. S jeho slovy nešlo nesouhlasit.

Olešník – Sparta Legends 4:7 (1:3)

Branky: 16. Pavlík, 70. Toth, 72. Martinec, 75. Knietel – 16. a 61. Hybš, 26. Kadeřábek, 30. Dočkal, 53. Lafata, 55. Costa, 63. Jak. Kovář. ŽK: 0:1 (Müller). Rozhodčí: Krula. Diváci: 850.