Fotbalista, který (neu)bránil Havertze. Kdo byl v reprezentaci v roce 2014?

Kai Havertz, německý fotbalový talent, debutoval za reprezentaci do 16 let v listopadu 2014 během přátelského utkání proti České republice. Od té doby jeho kariéra strmě stoupala, což vyvrcholilo přestupem do Chelsea a následně do Arsenalu. Jaké byly jeho začátky a jak se vyvíjela jeho cesta k vrcholu?

Zajímavý pohled na sestavu ČR a Německa v kategorii U16 před deseti lety | Video: Deník/ Kamil Jáša