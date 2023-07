Hluboká nad Vltavou hostila již osmnáctý ročník fotbalové školy Petra Čecha. „Je hezké, že jsme dosáhli plnoletosti,“ usmívá se jedna z největších hvězd historie českého fotbalu.

18. ročník Fotbalové školy Petra Čecha na Hluboké. | Video: Deník

Malým fotbalistům se tréninky pod dohledem bývalého výborného gólman líbily. „Těší náš, že jsme našli systém, který funguje. A našli jsme ho poměrně brzy, což nám pomohlo vytvořit strukturu fotbalové školy. Máme tak možnost vylepšovat věci podle jednotlivých ročníků. Jsme velmi flexibilní a v tomhle směru se škola posunula hodně dopředu,“ chválí si.

Pořád vám dělá pořádání fotbalové školy radost?

Pořád mi dělá radost být její součástí. Je hezké vidět energii a radost, kterou z fotbalu kluci mají. Přijedou sem hráči z různých klubů a výkonnostních úrovní. Je zajímavé potom sledovat jejich růst, jak se posouvají kariérou. Člověk si na ně vždycky vzpomene. Jsou tady kluci, kteří přijeli třeba už podesáté. Je fajn vidět, že je to tady baví.

Jak se vám líbí Hluboká jako nová lokalita pro kemp?

Změna lokality je vždycky příjemná. Hlavně musí být logisticky přijatelná. Na Hluboké je hezké prostředí, blízko je ubytování a hlavně máme k dispozici dvě hřiště. To je důležité. Jsme rádi, že jsme mohli fotbalovou školu uspořádat právě tady, protože podmínky jsou na Hluboké výborné.

Má fotbalová škola pevné místo ve vašem kalendáři?

V mém kalendáři má pevné datum. Je to Fotbalová škola Petra Čecha a bylo by asi zvláštní, kdyby byla bez Petra Čecha. Za druhé mě to baví a tyto dva dny mě nabijí na celý rok. Činí mě šťastným sledovat pozitivní energii, která tady panuje.

Jaké bylo setkání s Waynem Gretzkym?

Měl jsem zajímavý týden, kdy jsem při pracovních povinnostech v Americe byl součástí projektu, kde byli Jaromír Jágr i Wayne Gretzky. Sedět mezi nimi na tiskové konferenci byl zážitek sám o sobě. Jsem rád, že jsem měl možnost se s Waynem potkat, protože jako malé dítě jsem měl doma jeho autobiografii. Byl to speciální zážitek potkat se s jednou z největších legend světového sportu.

Jaká byla témata hovoru dvou sportovní legend?

Došlo i na moje chytání, což je vždycky taková zajímavá konverzace, když člověk skončí s jedním sportem a přesune se k druhému. Moje hokejové chytání samozřejmě není na té nejvyšší úrovni, ale je to profesionální soutěž. Z tohoto pohledu to bylo zajímavé i pro něj, že se dá na určitém levelu přeskočit z jednoho sportu na druhý.

Myslíte, že by vám dal gól?

Wayne Gretzky má v NHL všechny rekordy, na které si člověk vzpomene, takže by tu příležitost, jak mi dát gól, určitě využil jednoduše.

Jaké máte plány po přestupu do Oxfordu?

Přestoupil jsem do Oxfordu, protože mi nabídka z tohoto klubu přišla zajímavá, a navíc se tam sejdu se svými bývalými spoluhráči z Guildfordu, kteří tam budou působit také. Tvoří se tam zajímavý tým, který by mohl být konkurenceschopný, což pro mě byla výzva. Proto jsem nabídku využil. Věřím, že se nám bude dařit a i já osobně budu pro tým přínosem.

Jak to vypadá s vaším případným fotbalovým angažmá?

Nechávám tomu volný průběh a budu zvažovat nabídky, které přijdou. Nedával jsem si žádná ultimáta. Nechávám si otevřené dveře. Uvidíme, co přijde, a potom se rozhodnu, co budu chtít dělat.