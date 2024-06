V sobotu se na útulném stadionku Slavie u Malého jezu uskuteční již 68. ročník fotbalového Memoriálu Antonína Hynka hráčů nad pětatřicet let.

Áčko českobudějovické Slavie obsadilo v 1. A třídě slušivé páté místo, v sobotu se bude hrát u Malého jezu Hynkův memoriál. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Jako každoročně se turnaje zúčastní čtyři celky: Klikov, Neplachov, českobudějovická Akra a pořádající Slavia. Ve 12:45 proběhne slavnostní zahájení a do klubové Síně slávy bude uveden Klement Dvořák. Zápasový program: 13 Slavia ČB – Neplachov, 14:30 Akra ČB – Klikov, 16:30 o 3. místo, 18 finále, 19:20 vyhlášení výsledků.

Do Síně slávy červenobílých bude uveden další člen, který se výrazně zapsal do bohaté kroniky klubu od Malého jezu. Letos se této pocty dostane Klementu Dvořákovi. Narodil se 21. listopadu 1948. Fotbal začal hrát v osmi letech za žáky tehdejšího Tatranu České Budějovice, poté už jako dorostenec v Koh-i-nooru České Budějovice. Na vojně byl v Bechyni, kde kopal za tamní Duklu. Po ní se v roce 1969 vrátil do Koh-i-nooru, kde pendloval v A a B týmu mužů plných 13 let. Na závěr aktivní kariéry odešel s kamarády Jirkou Benešem a Láďou Holíkem pomoci Žabovřeskám, kde odehráli ještě čtyři sezóny.

„Kléma“ Dvořák s Láďou Hubeným založili ligu starých pánů pod názvem Budějická 33, ve které pravidelně hrál za starou gardu Koh-i-nooru. Společně s Pavlem Zíkou trénoval kohinooráckou přípravku a poté dělal vedoucího dorostu za éry trenéra Josefa Levého. Od roku 1983 byl ve výboru dlouhých 21 let, z toho tři čtvrtiny byl předsedou. Do výkonného výboru znovuobnovené Slavie se vrátil v roce 1998, kde vykonával dalších 10 let funkci předsedy. Celá rodina „Klémy“ Dvořáka, maminka, tatínek, všichni jeho bratři i syn působili aktivně v „sešívaném“ klubu a zaznamenali tak nesmazatelnou stopu v jeho bohaté historii. „Za to jim všem patří velké poděkování a Klémovi zvláště,“ vzkazují představitelé klubu.