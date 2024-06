V předposledním kole krajského přeboru udolali starší dorostenci Čtyř Dvorů Strakonice po remíze 2:2 na penalty 4:2 a v tabulce jsou osmí.

Matěj Hřídel vychytal dorostencům Čtyř Dvorů výhru nad Strakonicemi na penalty.s | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Za úmorného vedra šli hosté do přestávky do vedení Šimkem. Po hodině hry vyrovnal Petráň, ještě jednou pak nasměroval hosty do vedení Stöger, ale pět minut před koncem zařídil remízu Sháněl. Hrdinou penaltového rozstřelu se stal domácí gólman Matěj Hřídel, jenž kryl dva pokusy hostujících střelců a výrazně se podepsal pod druhý bod pro své mužstvo.

SK Čtyři Dvory – Junior Strakonice 2:2 (0:1), pen. 4:2

Branky: 64. Petráň, 85. Sháněl – 18. Šimek, 72. Stöger. Bez karet. Rozhodčí: Ryneš. Diváci: 17.