Před finálovým zápasem fotbalové Ligy mistrů jsme zjišťovali, komu budou fandit mladé fotbalové naděje z Akademie Dynama České Budějovice. Odpověď nabízíme ve videu. Možná byste ji nečekali.

Liga mistrů. Víme, komu fandí hráči Akademie Dynama České Budějovice | Video: Deník/ Kamil Jáša

Podívejte se na video u tohoto článku. Před večerním zápasem fotbalové Ligy mistrů jsme se zeptali dětí. Hráčů Akademie Dynama České Budějovice. Komu fandíte? Realu? Borussii Dortmund? Výsledek ankety vás možná překvapí.

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Začne to ve 21.00. Finále fotbalové Ligy mistrů. Miliony diváků budou u televizních obrazovek. Tisíce přímo na stadionu v Londýně. Držet palce a sledovat nejvýznamnější zápas na evropském kontinentu budou všichni. Platí to i hráčích Akademie Dynama České Budějovice. Večer se slavnostně rozsvítí ikonický stadion ve Wembley. My už víme, kam táhne srdce českobudějovické mladíky. Do Madridu? Do Dortmundu?

Fandit se bude ve velkých městech, ale i v těch nejmenších vískách. Komu budou držet palce fotbalové naděje českobudějovického Dynama?