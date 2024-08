Premiéra pod umělým osvětlením tak Plánským trochu zhořkla. „Těšili jsme se na to celý tým, zahrát si pod světly bylo strašně fajn. Máme krásný areál. Ta tečka byla samozřejmě trošku hořká. Byli jsme až do předčasného konce konce zápasu lepší, aktivnější, a nakonec to dopadlo takhle,“ smutně Svoboda konstatoval. „Na začátku jsme přežili tutovku soupeře. Do stavu 0:0 jsme byli na hřišti jednoznačně dominantnější. Po našem gólu jsme dost polevili a do šancí se dostali také hosté. Jedna byla skutečně ložená a bylo štěstí pro nás, že to tam nepadlo,“ připustí.

Jediný gól nedohraného zápasu dal v 52. minutě právě Svoboda. „Nebylo to úplně složité. Sice jsem měl proti sobě hráče, ale z této pozice bych gól dát měl,“ usměje se. Záhy mohl přidat i druhý gól, ale jeho technickou střelu kryl gólman Vokouš. „Do střelby se popravdě moc nehrnu. Tuhle jsem zkusil z dálky spíš technicky, ale razanci jsem jí nedal,“ připustí.

Pod reflektory si mužstvo několikrát zatrénovalo. „Párkrát nám to také vypadlo, tak v den zápasu dával elektrikář nový jistič. Ale bohužel se to zase stalo,“ lituje.

Pavel Svoboda začínal s fotbalem doma v Rožmitálu na Šumavě a pak následovaly další štace: Kaplice, Český Krumlov, Dynamo České Budějovice, Třeboň a znovu Krumlov. Pak následovalo několik let v Rakousku a nyní Planá. „V Dynamu jsem si zahrál pod Petrem Skálou dorosteneckou ligu, byl jsem v přípravě i s juniorkou, ale dal jsem přednost práci a nemohl jsem absolvovat všechny tréninky. Proto jsem odešel do Třeboně,“ vysvětluje. V Třeboni a Českém Krumlově si zahrál divizi, což byla nejvyšší soutěž v jeho kariéře.

V Rakousku strávil sedm let. „Byla to jejich pátá nejvyšší soutěž. Zhruba na úrovni naší divize a krajského přeboru. Už jsem tam ale ztrácel chuť do fotbalu. Půl roku jsem dokonce nehrál. S plánskými trenéry Honzou Pintérem a Petrem Martínkem jsme dlouhodobí kamarádi, tak jsme se nechal zlákat. Nejdříve to bylo jenom ve stylu, zaregistruj se u nás a občas bys nám vypomohl. Ale dopadlo to tak, že chodím na každý tréninky a hraji všechny zápasy,“ směje se.

V obci proslavené letištěm dostal do fotbalu zase chuť. „Do Rakouska už jsem ke konci jezdil jako do práce. V Plané je super parta a těším se i na tréninky. Začalo mě to bavit jako za mlada. Výborní kluci, skvělý areál se zázemím. Ideální, když si chcete zahrát na stará kolena a užít si to,“ přiznává.

Cílem dobře poskládaného týmu je postup do krajského přeboru. „Nějaké takové indicie byly už loni. Nebo být alespoň do třetího místa, což se nám nakonec nepodařilo a skončili jsme čtvrtí. Kádr zůstal stejný, posílili jsme o Jirku Kladrubského, který se ale bohužel zranil. Přesto si myslím, že máme na tuto soutěž dobré mužstvo. Účast na trénincích je výborná. I vzhledem k tomu areálu bychom to asi do vyšší soutěže směřovat měli. O motivaci nebudeme mít nouzi,“ ujistí.

Motivace bylo v Plané vždycky dostatek a emocemi se na hřišti i v jeho blízkosti nikdy nešetřilo. „V kabině jsme si také říkali, jestli toho řevu nebylo až moc. Vzhledem k tomu, že jsme nehráli špatně. Je pravda, že bychom se měli asi víc povzbudit a podpořit, než kritizovat jeden druhého,“ uzavírá Pavel Svoboda.