Byl to v Plané fotbalový svátek. Jenže bohužel ne až do konce… Poprvé se ve zmodernizovaném areálu hrál mistrovský zápas 1. A třídy za umělého osvětlení. Vše běželo podle plánu, výborná návštěva dvou stovek diváků přihlížela působivému představení, ve kterém domácí vedli nad Novou Včelnicí 1:0. Až do 77. minuty. Pak zhasla světla a už nenaskočila. O osudu zápasu tak bude muset rozhodnout STK, ale je vysoce pravděpodobné jeho opakování.

Byl v tom kus symboliky. Starosta Plané Tomáš Pintér, který v pětačtyřiceti letech naskočil v základní sestavě a ve středu pole neodehrál vůbec špatný part, v 77. minutě opustil hřiště a krátce poté reflektory zhasly. Dva stožáry ze čtyř alespoň nakrátko naskočily, dva už se nerozsvítily vůbec. Hodinová čekací doba uplynula a krátce před desátou hodinou večerní rozhodčí rezolutním hvozdem zápas definitivně ukončili. „Nebyla to naše chyba, jak jsme se původně domnívali. Správci distribuční sít elektrické energie EDG shořela pojistka a do hodiny to nestačili opravit,“ vysvětluje domácí trenér Jan Pintér. „Hrozně nás to mrzí, ale je to věc, kterou jsme nemohli ovlivnit,“ omlouvá se divákům i soupeři.

O osudu zápasu bude rozhodovat STK, ale dle soutěžního řádu je prakticky jasné, že se utkání bude celé opakovat.

Stadion v Plané se ponořil do tmy a bylo po zápase... | Video: Deník/ Pavel Kortus

Každopádně byla velká škoda, že se duel nedohrál. Na nasvícené scéně sledovaly dvě stovky fanoušků zajímavý zápas, legendární kanonýr Dynama Ladislav Fujdiar griloval klobásy, jeho žena Markéta točila pivo a na stadionu panovala výborná atmosféra. „Bylo to super. Tolik lidí tady na fotbale nepamatuji. Hráli jsme po více než roce doma a dopadlo to takhle blbě,“ lituje Pintér. „Těšili jsme se na to my i fanoušci. Vedli jsme a naše hra byla relativně dobrá. Měli jsme zápas pod kontrolou, i když soupeř měl hned na začátku jednu skutečně velkou šanci. My jsme si připravili také několik možností, ale chyběla nám lepší produktivita. Byli jsme lepší a hosté jenom čekali na naše chyby. Z brejků hrozili především Didek a Pacholík, oba výborní hráči. Vedli jsme zaslouženě 1:0. Pak ale bohužel přišla takováhle zrada…“

V sestavě Plané nastoupil zkušený internacionál Roman Lengyel, ale tentokrát ne v útoku, jak bylo poslední dobou zvykem, ale na postu stopera, kde strávil celou svou bohatou kariéru. „Dostávali jsme poslední dobou dost gólů a vzadu jsme byli celkem děraví. Navíc se před týdnem v Jistebnici zranil Jirka Kladrubský, jenž si přetrhl achilovku. S ním by to bylo také úplně jiné. Tak jsme dozadu stáhli Lengyho,“ říká Pintér ke změně v sestavě.

Starosta Plané Tomáš Pintér si pečlivě našteloval své spoluhráče, ale z trestného kopu překopl. | Video: Deník/ Pavel Kortus

V Plané poskládali velice silné mužstvo a ve skupině B 1. A třídy chtějí hrát hodně vysoko. „Do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát. Ale že bychom šli cíleně za postupem, tak to nastavené nemáme. Pokud bychom soutěž vyhráli, tak se postupu určitě bránit nebudeme. Jako striktně daný cíl to však určitě nemáme, i když našemu novému areálu by vyšší soutěž slušela,“ neskrývá Jan Pintér.

SK Planá – TJ Nová Včelnice 1:0 (0:0), nedohráno

Branka: 52. Svoboda. ŽK: 0:3 (Šlapanský, Didek, Blažek). Rozhodčí: Písek – Valeš, Juráň. Diváci: 200.