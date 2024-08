Byl jednou z největších hvězd týmu sparťanských legend, který přijel do Plané u Českých Budějovic pokřtít zbrusu nový fotbalový areál. Jaromír Blažek je i v jednapadesáti letech stále nad očekávání pružný, a přestože to tentokrát rozhodně nebylo to hlavní, potěšila ho výhra 4:2 nad plánským prvním týmem.

Zrekonstruovaný areál v Plané, to je skutečně velká paráda. Nové hlavní hřiště s umělým osvětlením, hřiště s umělou trávou, perfektní tréninková plocha, tribuna, hlavní budova s kabinami a veškerým zázemím. Na tak malou obec (Planá má 264 obyvatel) něco neskutečného. „Areál je to fakt krásný. To jsme byli sami překvapeni,“ ocenil i Blažek.

Přestože se jednalo o exhibiční duel, prohrát Sparta nechce nikdy. V žádné kategorii. I když se to týká bývalých hráčů. „Nebyla to legrace. Soupeř postavil mladé kluky, na což nejsme moc zvyklí. Běžně hráváme spíše proti starým gardám, takže jsme se museli trochu hecnout. Prohrávat určitě nechceme,“ s úsměvem přikývne sedminásobný mistr republiky (šestkrát se Spartou a jednou se Slavií).

Tým sparťanských legend pravidelně objíždí celou republiku a rozdává fotbalovou radost. „Přes léto hrajeme skoro každý víkend,“ říká. „Někteří kluci ještě chodí hrát nižší soutěže, ale většina už ne,“ podotkne účastník třech mistrovství Evropy a jednoho světového šampionátu, jenž vypadá v brance i jednapadesáti letech velice dobře. „Mám svoji brankářskou akademii. Trénuji děti a tím se udržuji, takže v pohodě,“ vysvětlí.

Jaromír Blažek má ve svém fotbalovém životopisu také jihočeskou stopu. V sezoně 1992 – 93 hájil jako vlasatý mladík branku Dynama České Budějovice, do kterého přišel na hostování z pražské Slavie. „Samozřejmě si na to vzpomínám, ale to už je pravěk a všechno bylo jinak,“ rozesměje se. „Byl to poslední ročník federální ligy. Trénovali nás Jindřich Dejmal s Pavlem Tobiášem. Bylo to fajn,“ uzavře.