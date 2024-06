Třetím rokem se hrálo finále krajského fotbalového poháru Samson Cupu na prvoligovém stadionu Dynama na Střeleckém ostrově v Českých Budějovic. Klubům se tato novinka líbí, zájem o pohárovou soutěž výrazně vzrostl. „Jsme rádi, že se finále hraje právě na nejlepším stadionu v kraji,“ přikyvuje předseda Jihočeského fotbalového svazu Tomáš Pintér.

Předseda krajského fotbalového svazu Tomáš Pintér dekoruje vítěze Samson Cupu fotbalisty Třeboně. | Video: Deník/ Petr Hřídel

Zahrát si finále na Dynamu, to je pro kluby velký šlágr. „Byla to pro nás motivace, proč se přihlásit do poháru. Na Střeleckém ostrově ještě nikdo z našich kluků nehrál,“ neskrýval i trenér Třeboně Karel Bicenc. Jeho svěřenci ve finálovém duelu přehráli Semice 4:0 a mohli se těšit z cenné trofeje.

Letos se do krajského poháru přihlásilo dvaadvacet týmů, loni to bylo o jeden méně. „V prvních dvou letech byl nárůst značný,“ poznamená Pintér. „Na počet klubů je to jedna pětina ze všech, které hrají krajské soutěže dospělých. Máme ambice, aby to bylo ještě víc, ale nechceme to dělat nějak na sílu a kluby do poháru nutit. Chceme, aby se přihlásily samy. Proto se snažíme udělat pohárovou soutěž atraktivní a její vyvrcholení v podobě finále aby proběhlo na Dynamu.“

Třeboňští slavili vítězství v poháru, na Střeleckém ostrově hráli všichni poprvé

Finálový zápas na Střeleckém ostrově byl zatím pokaždé fotbalovým svátkem. A nejen pro jeho přímé účastníky. Letos dorazilo pět stovek diváků. „Je to zápas především pro ty dva konkrétní týmy a jejich fanoušky. Od všech klubů, které zatím finále na Dynamu hrály, mám jenom pozitivní ohlasy. Každému se nepoštěstí zahrát si na prvoligovém stadionu,“ chválí si šéf svazu.

Kromě finále v jihočeském fotbalovém svatostánku má pohár pro jeho účastníky i další bonusy. „Vítěz každého pohárového utkání získá od našeho partnera Samsonu sud piva. Zároveň nejlepší hráč utkání, kterého vyberou vedoucí obou družstev, obdrží multipack piva,“ informuje Pintér.

Zdroj: Deník/ Pavel Kortus

Vítěz krajského poháru automaticky také získává právo zúčastnit se předkola celostátního MOL Cupu. „Už jsme přihlášeni. Těšíme se, připravíme se na to a budeme chtít být úspěšní,“ slibuje třeboňský kouč Bicenc.

Vzrůstající úroveň má i mládežnický pohár dorostu a žáků. „Také u mládeže chceme jít podobným směrem. Pohár pro kluby zatraktivnit, aby se do něj přihlásily. V obou kategoriích se počty účastníků pohybují mezi osmi až deseti. Dokázali bychom si představit, že by to mohlo být ještě lepší,“ přiznává Pintér. „Letos jsme udělali pro dorost i žáky finálový dvojzápas v Temelíně a vítězové brali zajímavé ceny. Už druhým rokem jsme ve spolupráci s naším partnerem Euro-sportringem, který v Budějovicích pořádá Budweis Cup, zajistili pro kluky zdarma účast na turnaj dle jejich výběru. Včetně ubytování a startovného. Kluby si platí jenom dopravu. Dorostenci Třeboně už byli na velkém mezinárodním Strahov Cupu v Praze, loni si žáci Dačic zahráli v polském Krakově. Věřím, že je to pro mladé kluky hezká odměna,“ je předseda přesvědčen.