Podzimní část okresních soutěží je připravena? Ano. Nadcházející ročník je nachystaný, čekáme jen na začátek soutěží. Jediná věc, která nám přidělala vrásky na čele, bylo odstoupení Olešnice z okresního přeboru. Po sestupu z první B třídy přihlásila okres, ale po rozlosování soutěží svou účast zrušila. Hodně nás to zamrzelo, bylo to politováníhodné jednání. Okresní přebor se tak bude hrát v lichém počtu, což samozřejmě není ideální. Přitom třeba Dívčice měly zájem o postup z druhého místa. Takhle o něj budou muset letos zabojovat znovu.

U dalších soutěží žádné problémy nebyly?

Další soutěže máme plné. Jenom nás trošku mrzelo, že se přihlásilo jen šest klubů do okresního poháru, který se snažíme co nejvíc zatraktivnit. Hraje se o zajímavé ceny, finále se vždycky koná na pěkných stadionech, hráli jsme na Hluboké nebo v Temelíně. Nařídit to ale nikomu nemůžeme.

Neuvažovali jste o tom, že by se pohárové finále hrálo na českobudějovickém Střeleckém ostrově, jako tomu bylo v posledních třech letech v případě krajského poháru?

Na Dynamo by se asi už další finále nevešlo, ale myslím, že to nehraje v zájmu klubů až tak velkou roli.

Většina regionů se potýká s nedostatkem rozhodčích. Jak jste na to se sudími vy?

Máme na listině rozhodčích šedesát jmen, což je skvělé číslo. Samozřejmě jsou mezi nimi někteří začínající, kteří se musejí teprve učit. Ale jsou tam perspektivní kluci, kteří by mohli mít zajímavé kariéry. Je to na nich. Musí se hlavně věnovat sami sobě, aby byli pevní v kramflecích v pravidlech a získávali cit pro hru. Je to také o čase, protože musíme každý víkend obsadit velké kvantum mládežnických zápasů.

Pracujete rovněž na vzdělávání rozhodčích?

Před sezonou pořádáme seminář, jehož hlavní náplní jsou aktuální změny v pravidlech. Věříme, že nadcházející sezona proběhne i z pohledu rozhodčích hladce a s co nejmenším množstvím excesů a problémů.

Úbytek hráčské základny vás netrápí?

Naopak. Co se týká základny, tak patříme k nejlepším v republice. Máme hodně oddílů a většina z nich začala pracovat s mládeží, což je pochopitelně znát. Z toho máme radost.

Co říkáte na reorganizaci soutěží, o které se zatím spíše jen hovoří?

Z původních plánů reorganizace zůstalo zatím jen přejmenování soutěží. Od první ligy až po desátou, kterou je současní naše čtvrtá třída. Každý teď může říct, že hraje ligu (úsměv). Nevím, jestli postupně dojde k původně plánovanému zeštíhlení soutěží. To se však stejně týká vyšších soutěží. My nemůžeme dělat nic z našeho popudu. Musíme se pouze přizpůsobit. Ale nemáme žádné oficiální informace, že by od příští sezony mělo dojít k zeštíhlování.

Jak se daří na Českobudějovicku dívčímu a ženskému fotbalu?

Velmi dobře. Poprvé budeme mít dokonce od podzimu okresní přebor mladších žákyň. Holčiček máme hodně, tak budou mít svoji samostatnou soutěž. Bude se hrát formou tří miniturnajů. Každý měsíc jeden. Je to forma malého fotbalu, takže počet hráček bude podle toho, kolik se jich sejde. Časem si od toho slibujeme, že budeme mít plnohodnotnou dívčí soutěž. Nově bude oficiální soutěží od podzimu také veteránská soutěž mužů nad čtyřicet let, která se hrála na jaře jako pilotní projekt.