Státní zástupkyně navrhla vazbu pro čtyři z 20 lidí, které policie v pátek obvinila v souvislosti s ovlivňováním výsledků fotbalových zápasů. Na vývoj dění reagují také Jihočeši:

Tomáš Maruška (vpravo) při tréninku dětí | Foto: Foto: Deník/ Václav Hrabík

Miroslav Šedivý - místopředseda SK Rudolfov, klub hraje jihočeský Ondrášovka krajský přebor: "Padlo obvinění, to je nejprve třeba prokázat. Nás v nižších soutěžích trápí především to, že stále platí z minulých let, že fotbal se nehraje pouze na hřišti. Vždyť je to hrozné. Za celou sezonou stojí obrovská práce a úsilí mnoha lidí. Ať už jde o administraci celé sezony, až po přípravu samotného hřiště. To všechno je vlastní čas a vlastní práce. Když pak nastupujete do zápasu a má být dopředu rozhodnuto, tak je to značně demotivující. My se věnujeme především mládeži, ale dětem toto není možné vysvětlit. Dospívajícím a pak dospělým také ne. Celý fotbal se dlouhodobě potýká s odchodem hráčů, je to způsobeno právě tímto. Kluci nechtějí svůj čas a svoji energii dávat do něčeho, kde se upřednostňují zájmy někoho jiného. Bohužel, ty upřednostněné zájmy jsou třeba finanční, nominální. My za těmi devadesáti minutami hledáme sportovní stránku, stejně tak našich jedenáct hráčů, není možné, aby nominální zájmy jednotlivců vítězily nad těmito hodnotami. Bylo by dobře, kdyby zmizela atmosféra strachu, která je prostoupená celým českým fotbalem. Když vám jako funkcionáři klubu zazvoní telefon, na druhé straně je novinář, který chce vyjádření, první, co vám bleskne hlavou, je, aby z toho nebyly "sestupové ambice" vašeho klubu. To není o tom, jakou soutěž hrajete, ale také o tom, kolik peněz na to budete mít. A to už jsme zase u těch nominálních zájmů a u hodnot, které se sportem nemají pranic společného."