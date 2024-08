Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

Na první pohled by se skutečně mohlo zdát, že když název „Zliv“ zmizel z tabulek mužských soutěží, je to po 105 letech i konec fotbalu v tradiční fotbalové baště. „Takový pohled ale vůbec nepopisuje realitu. Fotbalu se ve Zlivi naopak daří a Zliváci jsou vidět i v nejlepších týmech našeho kraje,“ oponuje místopředseda klubu a ve dvaačtyřiceti letech stále také aktivní hráč Tomáš Kučera.

Zlivský A tým patřil v uplynulých letech k nejúspěšnějším celkům českobudějovického okresního fotbalu. Návrat do krajských soutěží mu zhatil jen fakt, že dvakrát se okresní přebor kvůli covidu nedohrál a jednou nestačila k postupu ani sezona s jedinou porážkou.

„Právě i tenhle fakt ale způsobil, že za poslední roky odešlo ze Zlivi obrovské množství kvalitních a talentovaných hráčů do vyšších soutěží či do zahraničí. A je zcela proti filozofii klubu, aby v týmu byli nuceně drženi hráči, kteří mají na to hrát na vyšší úrovni,“ vysvětluje vyhlášený kanonýr.

Znamenalo to však, že se mužstvo dostalo před začátkem uplynulé sezony do situace, kdy počet zbylých dospělých kmenových hráčů už nebyl dostatečný k tomu, aby mohl plnohodnotně fungovat v mistrovských soutěžích.

Spolupráce se Čtyrákem funguje

Zlivští se tak dohodli na spolupráci s nedalekým klubem SK Čtyři Dvory. „Se Čtyrákem jsme dlouhé roky spolupracovali na výborné úrovni v mládežnických kategoriích, tak se to nabízelo,“ uvádí zkušený funkcionář, jenž působí zároveň jako marketingový ředitel hokejového Motoru České Budějovice.

Zliv tak bude působit v českobudějovické třetí třídě již druhým rokem jako čtyřdvorský B tým. „Je to výhodné pro obě strany hned z několika důvodů. Předně A tým Čtyř Dvorů hrál v minulé sezoně 1. A třídu, a i když sestoupil o soutěž níž, nastupuje zde hned několik talentovaných zlivských fotbalistů jako třeba Jindrle, Bukovský či Fürst. Ale zároveň tito odchovanci mohou nastupovat i na zlivském hřišti za B mužstvo, kde působí i další velká část místních hráčů, jako jsou Hanzal, Viktora, Čejka, Kučera, Hrubec či Zabloudil. Každý dospělý hráč Zlivi tak má dle svých schopností a možností šanci kvalitně trénovat a hrát fotbal buď na krajské, nebo na okresní úrovni,“ chválí Kučera současný model dospělého fotbalu ve Zlivi.

Kvalitní práce je rozhodně vidět za mládežnickými zlivskými celky. Skvělou vizitkou klubu je, že si hned čtveřici klubových odchovanců vyhlédl nejlepší jihočeský tým Dynamo České Budějovice, kde v dorosteneckých týmech působí Miroslav Pechek a Sebastian Zrun, v nižších kategoriích pak Kryštof Kučera nebo Adam Šilpoch.

„Mladí zlivští kluci hrají i v dalších výborných budějovických týmech, kde je kvalita logicky vyšší. Zliv má i tak plně obsazené kategorie benjamínků, přípravek a mladších žáků. Ve starších žácích a dorostu pak už několik let funguje spolupráce se Čtyřmi Dvory, kde mohou mladí Zliváci pokračovat. Ve všech věkových kategoriích tak je pro mladé zlivské hráče zajištěna možnost kvalitního tréninku i zápasového vytížení,“ oceňuje místopředseda.

Přímo ve Zlivi tak hrají pouze týmy přípravek a mladších žáků. „Jejich výsledky jsou velmi slušné, starší přípravka například v minulé sezoně vyhrála svou skupinu okresního přeboru. Přesto v těchto kategoriích nejsou výsledky to nejdůležitější. Tím je hlavně samotná dětská radost ze hry, ale také výchova dětí jako lidí a sportovců. A to se ve Zlivi i nadále rozhodně daří,“ je Kučera přesvědčen.

„V žákovských týmech i přípravkách je spousta talentovaných dětí, o kterých ještě určitě uslyšíme. Vzhledem k tomu, jak raketově roste obliba fotbalu mezi ženami a dívkami, je potěšující, že i ve Zlivi hraje fotbal velká spousta šikovných mladých slečen. A jejich počty se neustále zvyšují. Fotbal ve Zlivi rozhodně žije,“ ještě jednou na závěr zopakuje.