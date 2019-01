České Budějovice -Fotbalový osud si s hráči Dynama poslední dobou trošku pohrál: před dvěma týdny hostili doma vedoucí Slavii, týden nato hráli v Ostravě s druhým Baníkem a zítra se doma od 14.30 střetnou s třetím Libercem!

Se Slavií hrálo Dynamo minule doma 2:2 obstojí i s Libercem? | Foto: František Panec

„Nevím, čím to je, ale ať teď hrajeme s kýmkoli, vždycky je v tabulce nahoře,“ usmívá se trenér Pavel Tobiáš.

Ještě by mohl dodat, že ani s těmi nejlepšími jeho svěřenci nehráli druhé housle a v obou zápasech se ctí obstáli – jak se Slavií, tak Baníkem remizovali. Podle Tobiáše ne náhodou. „My jsme silní,“ chválí svůj tým. „Já to hráčům říkal i v půli v Ostravě a sami pak viděli, že dokázali i s Baníkem držet krok. I teď jim pořád říkám, že jsme stejně silní jako Liberec, jen musíme využít domácího prostředí a dát do toho ještě více odvahy,“ tvrdí.



„Potřebovali bychom vstřelit první gól. Liberec, když prohrává, často ztrácí sebedůvěru a jeho výkon většinou jde dolů,“ upozorňuje. O nedělním soupeři svého týmu ale trenér Dynama hovoří s uznáním. „Ta síla tam je. Hlavně síla gólová,“ připomíná, že Liberec může v útoku počítat s Keričem, Nezmarem, Smetanou či Blažkem. „Navíc góly dávají i záložníci,“ jmenuje třeba Papouška, jehož velice tvrdá střela je v lize dobře známa. „Gólový je i Frejlach, kterého jsem svého času trénoval,“ dodává.



Nebezpečí hrozí i z libereckých standardek. „Mají hodně dlouhánů, ať už Košťála či Smetanu, ale i Vulin je vysoký, ve vzduchu si ale zjednat prostor umí třeba i Nezmar.“



Liberec si před cestou na jih věří. „V závěru podzimu máme o co hrát a chceme zůstat nahoře. Pokud zápasy v Českých Budějovicích a proti Brnu zvládneme, tak se nám náš cíl naplnit podaří,“ říká otevřeně liberecký trenér Ladislav Škorpil.



Budou kompletní?



Před týdnem v Ostravě chyběl kapitán týmu David Horejš, jemuž stop vystavil poraněný malíček na noze. „Už je v pořádku, měli bychom být kompletní,“ pochvaluje si budějovický kouč. „Drobné problémy měl v týdnu Tomáš Hunal, ale věřím, že bude k dispozici,“ doufá zkušený kouč.

Počasí ani na jihu Čech v páteknic příjemného nevěstilo. Po obědě sice vykouklo i sluníčko, jenže jen na chvilku. Pak už se čerti ženili, hřiště by ale prý mělo být v pořádku. „Hřiště je pevné, drží. Tady není ten typ trávníku jako na Žižkově, kde drny lítají. Měkčí to asi bude, ale jinak by terén měl být dobrý a regulérní,“ předjímá Pavel Tobiáš.



Určité nebezpečí ale existuje: předpověď počasí totiž na závěr týdne počítala se sněžením i výrazným ochlazením. „To by mohl být problém, ale já nepředpokládám, že by plocha tak zmrzla, že by se na ní nedalo hrát,“ přemítá trenér Dynama. Na dotaz, zda tudíž prvně nezapnout nové vyhřívání trávníku, jen pokrčí rameny: „To je otázka pro příslušné funkcionáře klubu.“



Ačkoli předpověď počasí až tak příznivá není, všichni v Dynamu věří, že to fanoušky neodradí. „Hraje se už od půl třetí, to je ideální čas,“ míní Tobiáš. „Myslím si, že hráči odvádějí dobrou práci a že si zaslouží, aby je lidi podpořili. Chtěl bych je pozvat, hlavně bych ale rád poděkoval těm, co chodí. Nebýt jich, tak jsme zápasy s Viktorkou a Slavií asi neotočili. Lidi byli skvělí, snad přijdou zas,“ věří.