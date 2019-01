Dobrá Voda -Kanonýra k pohledání mají ve svých řadách fotbalisté Dobré Vody. Tomáš Koptyš (24) po návratu z Rakouska střílí góly v jihočeské I. A třídě.

Tomáš Koptyš | Foto: Deník / Michael Kalinics

Jeho týmdnes končí kondiční soustředění v Přední Výtoni, kam se Koptyš podle svých slov velice těšil, přestože tušil, co ho u Lipna čeká . . . „Bojím se toho, že budu dost hotovej, ale těším se moc, protože loni jsem kvůli zádům na soustředění nebyl!“ smál se.

Snažil se vás někdo z Dobré Vody teď v zimě odlákat?

Snažili, někdo ano. Nebudu jmenovat, ale nějaké nabídky skutečně přišly.



A byly zajímavé, nebo vám nestály ani za mávnutí rukou?

Zajímavé byly. Šlo o kluby z vyšších soutěží, než hrajeme na Dobré Vodě, ale teď nepřicházejí v úvahu.



Nemáte důvod odcházet?

Jednak nemám důvod, jednak chci splatit Dobré Vodě dluh za to, že mi po zranění dala možnost, abych se vrátil na hřiště. Takže teď měnit dres určitě nebudu.



Předtím jste nějaký čas působil v Rakousku . . .

Přes dva roky. Šel jsem z Vodňan, kde jsem v dorostu začínal.



Hned po návratu na jihočeské trávníky jste se připomněl vstřelenými brankami. Jste tedy spokojen?

Ale ano, snažím se – a dát sedmnáct gólu za půl sezony je určitě dobré. Kolik jsem jich dal na jaře, to si už nepamatuji.



Po příchodu z Rakouska jste měl raketový nástup, pak jste se trochu odmlčel. Proč?

Měsíc jsem marodil, měl jsem nález v zádech a nemohl hrát. Zase se jakoby vracím do normálního fotbalového režimu. Teď snad už budu v pořádku.



Říká se o vás, že když netrénujete, máte tendenci nabírat kilogramy. Je to pravda?

Je to tak, protože dělám i jiné sporty, dřív jsem hodně cvičil a tělo je zvyklé na vyšší váhu.



Nakonec postavu uplatníte i v zazměstnání, že ano?

Pracuji u ochranky, takže to je třeba.



Do klubu vás přivedl trenér Milan Moštek, dnes už ale Dobrou Vodu nevede. Když skončil, neměl jste zaječí úmysly?

Určitě ne. Parta i lidi okolo, realizační tým, jsou super. V Rakousku nikdy nebyla taková parta, jako je tady. K tomu perfektní trenér, takže jsem opravdu rád, že jsem přišel zrovna do tohoto mužstva. Když jsem přišel na první trénink, tak jsem měl asi sto šest kilo, a bylo to k smíchu. Teď už jsem zase někde jinde.



Už jste mluvili o jaru? Jak byste rádi odehráli sezonu v I. A třídě?

Konkrétně jsme o tom nemluvili, ale minulý rok jsme skončili třetí a kdyby se nám povedlo tohle umístění zopakovat, bylo by to výborné. Ale i umístění do pátého místa by, myslím, bylo uspokojující. Na postup nemyslíme, nahoře je suverénní béčko Písku a to určitě postoupí.



Jste na Dobré Vodě dohodnut na určité období?

To ne, jsem jejím hráčem, protože mě vykoupila. Přestoupil jsem z Vodňan, protože v Rakousku jsem byl na hostování. Skončil jsem tam poté, co jsem asi šestnáct měsíců nehrál: v operovaném kotníku mám umělé destičky. Právě v tu dobu, kdy jsem měl od fotbalu dlouhou přestávku, jsem začal hodně cvičit a nabral kilogramy.



Nejlepší léta byste měl mít teprve před sebou. Rád byste si zakopal vyšší soutěž?

Určitě. Kdybych opravdu svědomitě trénoval a netrápila mě zranění, tak bych si věřil na divizi. Myslím, že bych na ni dosáhl. Když v budoucnu přijde nabídka, která bude výhodná pro mne i pro klub, tak není vyloučeno, že se někde ve vyšší soutěži ještě objevím.