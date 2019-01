Žirovnice, České Budějovice - Fotbalisté Dynama Č. Budějovice po vítězství v Perleťovém poháru jedou ve středu ráno na soustředění do Rakouska.

Dobrou formu potvrdili v Žirovnici oba brankáři vítězného Dynama, kteří v turnaji nedostali ani gól a každý z nich zazářil i v penaltovém rozstřelu: Pavel Kučera bravurně zneškodnil úvodní dvě penalty se Znojmem. | Foto: František Panec

Po jedenadvaceti letech Perleťový pohár, cenná trofej pro vítěze nejstaršího a kdysi i nejslavnějšího fotbalového turnaje v Česku, putoval ze Žirovnice na jih Čech. Pravda, jen obrazně, protože pohár sice trenér Dynama Jan Kmoch převzal, poté ho ale pořadatelům zase vrátil. Jde o putovní pohár a nikdo nechce riskovat jeho poškození.



Letošní prvenství, na které budějovičtí fotbalisté čekali přes dvacet let, je o to cennější, že „Perleťák“ o víkendu slavil již pětasedmdesáté narozeniny. „Z vítězství v turnaji samozřejmě máme radost,“ ujistil trenér Jan Kmoch, jenž jinak ale měl ke hře svého týmu dost výhrad.



Ta koncovka…



Nejvíc jich měl pochopitelně k ofenzivní činnosti, vždyť jeho tým, ač v turnaji zvítězil, v něm nedal ani gól! Zatímco před týdnem proti Petrželce trenér Kmoch napočítal svým hráčům osmnáct střeleckých pokusů, v Žirovnici jeho svěřenci ve finále branku Kladna přímou střelou neohrozili…



Kde hledat příčiny? „To bych i já rád věděl, čím to je,“ usmál se Kmoch, jedním dechem ale možné příčiny malé aktivity svého týmu ve finální fázi začal jmenovat: „Za prvé bezesporu kvalitní kladenská defenzíva. Za druhé, my po vápno hráli docela slušně, dál jsme se ale vinou špatného výběru místa útočníků nedostali. Chyběly mi i pokusy o střelbu ze střední vzdálenosti, takže tam nebyly ani odražené míče,“ zmínil kouč Dynama, dle něhož v dnešním fotbale rozhoduje zápasy právě schopnost získávat odražené míče. „V tom my máme velké rezervy, my nesebereme odražený míč, nedopravíme ho před bránu, a proto tam není moment překvapení. Ještě na nás čeká hodně práce,“ uznal.



V prvním duelu se Znojmem se hráči Dynama sice do šancí už dostávali, jenže pohořeli v koncovce. „Ti hráči se musí víc koncentrovat, být daleko důraznější, agresivnější, dravější. My ty akce nedohráváme: letí centr, jenže my v té chvíli zůstaneme stát, a proto z té koncovky vypadáváme.“

Jen na lavičce v Žirovnici byl Mašát, jenž přijel s teplotou. Přitom i on mohl přispět k vyšší údernosti týmu. „Je to tvořivý hráč, jenž umí vystřelit zdálky. Takový nám tady chyběl,“ konstatoval Kmoch.



V útoku po rošádě se Stráským, jenž přešel do béčka, se neprosadil ani mladý Ondrášek. „Udělal na mne dojem v tréninku. Je to mladý hráč, se kterým budeme určitě pracovat. I on ale musí pracovat ještě víc. Je průbojný, bojovný, v tréninku se jeví dobře. V zápase však ještě nemá takovou tu stoprocentní ligovou zkušenost. Ještě se tudíž rozhodneme, zda tu bude Ondrášek, nebo Stráský,“ upozornil trenér Jan Kmoch.



Vše klapalo



Kvalitní organizační práci odvedli na turnaji pořadatelé ze Slavoje Žirovnice. „Největší obavy jsem měl z počasí,“ řekl pro Pelhřimovský deník předseda pořádajícího klubu Jiří Tůma. „Když jsem poslouchal předpovědi, vypadalo to děsivě,“ oddychl si.



Mezi diváky byl i český reprezentant a odchovanec jindřichohradeckého hokeje Jan Marek (před týdnem byl i v Nové Včelnici). Diváků si pořadatelé přáli tak kolem tisícovky, brali ale i těch zhruba pět stovek. „Mohlo jich být víc, ale turnaj byl i za humny v Počátkách,“ podotkl Tůma.



Diváky pochopitelně lákala účast dvou prvoligových týmů, vítězného Dynama a druhého Kladna. „My počítali, že na jubilejním ročníku budou čtyři ligové týmy, Teplice a Příbram však účast odřekly,“ vysvětlil Tůma, dle něhož ale Most na turnaji předvedl velice kvalitní výkony. „Znojmo proti Budějovicím hrálo taky velice dobře. Diváci se fotbalem bavili, a tak to, co jsme si přáli, vyšlo,“ liboval si.



Ve středu do Rakouska



Už zítra se fotbalisté Dynama vydají na herní soustředění do Rakouska, kde sehrají dvě nadmíru atraktivní utkání. „Ve čtvrtek v Uttendorfu proti Frankfurtu a v sobotu večer cestou domů v Kufsteinu s Fenerbahce Istanbul,“ uvedl sekretář Dynama Milan Čadek.