České Budějovice - Fotbalisté Dynama Č. Budějovice hrají v neděli v dalším kole I. ligy v Mladé Boleslavi, a přestože trenér Pavel Tobiáš soupeře označuje za velice silného, svému týmu věří.

Stoper Tomáš Hunal v minulém duelu Dynama s Mladou Boleslaví bojuje s útočníkem Jakubem Řezníčkem: ani jeden z nich hrát zítra v Ml. Boleslavi nebude, oba jsou na marodce. | Foto: František Panec

Ze tří jarních zápasů fotbalisté Dynama v I. lize ještě neprohráli a rádi by v této sérii pokračovali i v nedělním utkání v Mladé Boleslavi (17.00).



Trenér Pavel Tobiáš tvrdí, že zítřejší zápas pro jeho tým bude podobným testem jako na Spartě. „Opět se přesvědčíme, zda jsme schopni i s aspirantem na evropské poháry sehrát i na jeho hřišti slušnou partii,“ uvádí kouč Dynama, jenž výhodu nevidí ani v nepřesvědčivých výsledcích Boleslavi v jarní části sezony. „Po dvou porážkách doma Boleslav už další ztrátu nebude chtít dopustit,“ míní.



Soupeř se poučil



Boleslav podle Tobiáše přitom má srovnatelnou kvalitu se Spartou, kde jeho tým před dvěma týdny hrál 0:0. „Boleslavští ty dva předchozí zápasy doma nezvládli takticky. Myslím, že teď taktiku změní, že už takový huráfotbal hrát nebudou,“ předpovídá.



Taktické chyby uznávají i sami Boleslavští. „V poslední době nás zabíjí individuální chyby v defenzivě. Přemýšlím o tom, že jsme někde urazili fotbalové štěstí,“ povzdechl si po domácí prohře 2:4 s Brnem trenér Pavel Hapal.



V zimě sice odešel kapitán Rajnoch, místo něj ale přišel Kúdela a mohlo se zdát, že Boleslav si poradí i bez tahouna. Záloha i bez Rajnocha je silná, Mendy, Opiela, Sylvestre i Poláček, to je ligová špička! „Pro čtyři karty bude soupeři chybět Papadopolus, což je určitě ztráta,“ upozorňuje Pavel Tobiáš. „Na druhou stranu šanci dostane Táborský, jenž proti nám bude chtít podat určitě dobrý výkon, bude asi kousat. Navíc ve výborné formě teď je Pecka, jenž je aktuuálně jedním z nejlepších útočníků v lize. A ty oba kraje, jak Poláček, tak mendy, to je kvalita!“



Tobiášův odhad na složení útoku potvrdil i Hapal: „Za Papadopulose naskočí Táborský, pokud bude zdravotně v pořádku po výronu kotníku z tréninku. Pokud nebude fit, tak se v útoku vedle Pecky postaví buď Nečas nebo Mendy.“ Dlouhodobě mimo hru je zraněný Řezníček.



Stop na jedno utkání dostal i obránce Kalina, to ale Hapala tolik netrápí. „Pro složení obrany máme několik variant a definitivně se rozhodneme před utkáním,“ tvrdí. „Kalina je nahraditelný,“ míní i Tobiáš, dle něhož Kúdela i Procházka nejsou o nic slabší.



Hunal po operaci



V plné síle v Boleslavi nebude ani Dynamo. „Hunal je po operaci kolena, ten nějakou dobu bude chybět,“ lituje. „Jinak je mužstvo v pořádku, ani karty nemáme,“ pochvaluje si trenér Tobiáš, jenž za Hunala k Horejšovi do středu obrany pošle Žižku, jenž tam kvalitně odehrál minulé dva zápasy na Spartě i se Zlínem.



Klad Tobiáš vidí v tom, že jeho hráči mohou v nedělním zápase jen získat. „Na rozdíl od duelu se Zlínem, kdy oběma šlo o ligu, se v Mladé Boleslavi nemusíme klepat strachy. Tam se o ligu hrát nebude,“ dobře zkušený kouč ví, že třiadvacet bodů je slušný počin. „Definitiva to ale není, pořád ještě v tabulce pravdy máme minus sedm. Nějaký bod zvenku tudíž ještě potřebujeme, a pokud by byl z Boleslavi, byl by hodně cenný.“



Počítá ale s tím, že snadné to jeho tým mít nebude. „Boleslav stále ještě chce hrát na Ligu mistrů, takže má oč hrát. Zřejmě přijde hodně lidí, bude tam na nás tudíž čekat pořádné peklo,“ předjímá Tobiáš.



Svým hráčům ale věří. „To mužstvo opakovaně prokázalo, že má takovou kvalitu, že může v lize pomýšlet na vyšší příčky. Když přežijeme úvodní tlak, máme i v Boleslavi na dobrý výsledek,“ věří.



Uspět ale chce i Boleslav, jejíž trenér Pavel Hapal prý má jasno, co by mělo v neděli na České Budějovice platit: „Určitě rychlý gól. Ale osobně si myslím, že nebude tak důležité, v které minutě ho dáme. Mnohem důležitější totiž bude, abychom skórovali první. Hráči musí k utkání přistoupit se správnou mírou agresivity, aby si vypracovali co nejvíce gólových příležitostí. Zároveň musí být hodně trpěliví a herně disciplinovaní.“