České Budějovice - V taktické „šestibodové“ bitvě v neděli fotbalisté Dynama uspěli. Díky Benátově trefě a fantastickému zákroku brankáře Kučery, jenž v závěru vychytal v čisté šanci Žůrka, získali veledůležité tři body. Č. Budějovice - Zlín 1:0

„Ať si říká kdo chce, co chce, dneska se hrálo o ligu, a my ji uhájili,“ radoval se trenér vítězného Dynama Pavel Tobiáš, jehož svěřenci sice o vítězství museli bojovat až do posledních vteřin, nicméně vyhráli zcela po zásluze.

„Možná by nerozhodný výsledek byl spravedlivější, to bychom ale museli dát nějaký gól,“ litoval trenér hostí Ladislav Minář hlavně dvou velkých příležitostí, které měl ke konci Libor Žůrek. „Nechápu, proč byl tak zbrklý,“ kroutil zlínský kouč hlavou.

Dvě změny

Trenér Dynama oproti tradiční sestavě udělal dvě změny: za zraněného Hunala poslal na stopera Žižku a do útoku poslal Stráského. „Chceme hrát víc ofenzivně,“ naznačil už před zápasem, že k Sedláčkovi by se Stráský mohl postavit. A právě bojovný mladík už v první minutě potáhl míč, přenechal ho Benátovi, jehož střela z pětadvaceti metrů ale postrádala razanci, a tak Baránek v bráně hostí potíže neměl.

Domácí začali aktivně, jenže ani Zlín nepřijel na jih Čech jen bránit. „Odvážně, odvážně,“ hnal své svěřence dopředu trenér Minář. A ti ho vyslyšeli, už v 6. min. se ke střele dostal dokonce i obránce Malchárek. Kučerovu bránu sice netrefil, podobně jako později i Rýdel z přímého kopu, určité náznaky útočné snahy to ale byly. Nehledě na to, že v první půlhodině hosté kopali dva rohy, zatímco Dynamo žádný.

Přesto na konci první půlhodiny měli Jihočeši slibnou možnost, z přečíslení tři na jednoho však nic nevytěžili. Ve 36. min. neuspěl ani Benát, jehož vyslal dlouhým pasem do velké šance Šíma, domácí záložník však na gólmana Baránka nevyzrál.

Snahu v první půli nešlo upřít ani jednomu z obou soupeřů, vydařených kombinačních akcí pohříchu bylo jako šafránu. „Obě mužstvům šlo o hodně,“ připomněl důležitost zápasu trenér Pavel Tobiáš.

Ten do druhé půle poslal už tradičně rychlonohého Hudsona, jenže toho rozhodčí pustili až na hřiště až po několika minutách. „Měl návleky, které prý neodpovídají regulím,“ vysvětlil Tobiáš.

Jenže přesilovka Zlínu nepomohla, spíše naopak. „Právě v úvodu druhé půle, kdy domácí hráli jen v deseti, my začali zmatkovat a zápas právě v této fázi zápasu prakticky ztratili,“ hněval se Minář.

Jak k tomu došlo?

V 51. minutě se Hudson výborně uvolnil, posunul metr ve vápně míč Šímovi, jehož střelu sice Baránek vyrazil na roh, po jeho rozehrání ale na Benátovu střelu k tyči už nedosáhl – 1:0. Hosté reklamovali ofsajd, nicméně Sedláček, jenž za beky stál, míč netečoval, takže jeho postavení za ofsajdové sudí Bílek neposoudil. „Z lavičky jsem celou situaci přesně neviděl,“ krčil rameny zlínský trenér.

Rozhodl Benát

Jeho hráči ostatně na to, aby se pokusili s výsledkem ještě něco udělat, měli spoustu času. Trenér Minář do hry poslal hned dva čerstvé hráče naráz a hosté se častěji dostávali na polovinu svého soupeře, dvě obrovské příležitosti však mělo naopak Dynamo: Rieglovu střelu jeden ze zlínských beků vykopl z prázdné brány, vzápětí po pěkné akci Benáta a Sedláčka nedokázal Stráský dopravit míč do sítě málem z brankové čáry. Právě Stráský čtvrt hodiny před koncem sebral míč otálejícímu Rýdlovi, uvolnil Benáta, po jehož centru hlavičkoval Sedláček vedle. „Velká škoda, že v závěru, kdy Zlín už hrál vabank, jsme některé akce do odkryté obrany soupeře nedotáhli,“ litoval trenér Tobiáš.

Druhý gól by zápas rozhodl, takto byli diváci svědky ještě nevídaně hektického závěru. Nejblíž vyrovnávacímu gólu byl osm minut před koncem Žůrek, po jehož tečované střele míč sice téměř tenisovým lobem Kučeru přelétl, domácí gólman však úžasným zákrokem stačil ještě konečky prstů balon vyškrábnou na břevno! Krátce nato měl Žůrek ještě další tutovku, jenže střelu uspěchal a pálil vedle. „Radši bych se neviděl,“ smutnil.