Uttendorf, České Budějovice - Po bezgólovém přípravném zápase Dynama Č. Budějovice s druholigovým FSV Frankfurt jsme v pátek zavolali do hotelu National Park v Uttendorfu, kde budějovičtí fotbalisté mají během herního soustředění v Alpách svůj hlavní stan.

Proti německému Frankfurtu svěřenci trenéra Jana Kmocha obstáli. I díky brankáři Zdeňku Křížkovi. | Foto: František Panec

Na dotazy Deníku odpovídal trenér Jan Kmoch, jehož svěřence dnes od 19.30 čeká cestou do vlasti v Kufsteinu ve druhém zápase ještě silnější soupeř, čtvrtfinalista Ligy mistrů Fenerbahce Istanbul!



Představitelé FSV Frankfurt si na svých webových stránkách pochvalují vysokou kvalitu zápasu, jemuž prý chyběly jen góly. Máte podobný názor?

Myslím si, že se nám to utkání opravdu vydařilo. Pro nás bylo hodně poučné. Měl jsem možnost v podstatě všechny hráče vidět v prestižním zápase, ve kterém se Frankfurt prezentoval ve velice dobrém světle. Měl v týmu pár výborných hráčů i několik cizinců. I díky tomu, řekl bych, že to utkání bylo srovnatelné s ligou. My dali příležitost dvěma kompletním jedenáctkám, navíc ještě na čtvrthodiny šel do zápasu i Dobal. V koncovce sice byly rezervy, s přístupem i nasazením ale spokojenost.



Opět jste nedostali gól, takže s defenzívou jistě spokojenost?

První půle byla hodně vyrovnaná. My pozičně v bloku dobře bránili a dostávali se i do rychlých brejků. Po jednom z nich šel Honza Svátek sám na bránu a trefil tyč. měli jsme i další nedotažené brejky, Mezlík, Sedláček, znovu Svátek. V obraně velmi dobrý výkon podali Hunal s Horejšem, kteří uplatnili své zkušenosti. Ale taky Benák a Svátek, ta osa prostě fungovala.



Do druhé půle šli už i hráči s méně zkušenostmi. Jak si vedli?

Výborný byl Křížek, chytil soupeři jednu stoprocentní šanci. Dá se ale říci, že gólmani oba nás podrželi. Ve středu obrany si pozičně velice dobře vedli Riegel i Žižka, trošku slabší to bylo na krajích, na tom ale musíme pracovat. V útoku velice dobrý výkon odvedl Stráský, dostal se do tří velkých šancí. A v poslední minutě po vynikající kolmici Dobala šel dám na bránu, bohužel přestřelil.



Jak si vedli oba noví hráči Kovařík a Trubila?

Jan Kovařík se prezentoval nejen dobrou hrou, ale i kvalitními standardkami. Jeho hru hodnotím pozitivně. Taky Trubila se jevil slušně. Je to rychlý hráč, levonohý, ještě by měl být víc aktivní. Chce to trpělivost. Určitě nastoupí proti Fenerbahce. Vedle něj chci dát do základu i Hudsona i Kovaříka. Cílem je celou tu útočnou fázi zrychlit, i tu přechodovou.



Proti Frankfurtu jako jediný z hráčů, které v Rakousku máte, nehrál Martin Jasanský. Dostane tudíž šanci proti Fenerbahce?

Určitě tu šanci dostane. Asi na poločas. Počítám, že bude po přestávce střídat Trubilu, takže odehraje těch pětačtyřicet minut. Já původně neměl v úmyslu ve čtvrtek poslat na hřiště ani Dobala. jemu i Jasanskému jsem vysvětlil, že do zápasu jde dvadvacet lidí a že by němělo smysl je točit po pár minutách. Někdo musel zůstat mimo hřiště. A roli v žádném případě nehrály důvody výkonnostní, nýbrž jen a jedině ty množstevní. Jak s Jasanským, tak Dobalem tudíž jsem domluven, že tak půli proti Fenerbahce určitě oba odehrají. S oběma já počítám, oba super pracují, je to budoucnost Budějovic.



V sobotu vás čeká bezesporu vrchol letošní letní přípravy: hrát proti čtvrtfinalistovi Ligy mistrů a vicemistru Turecka, to se provinčnímu klubu nestává každý den!

Já jsem odhodlán do toho zápasu jít jako na ligové klání. A to se vším všudy. Takže skončilo střídání jedenácti lidí v poločase. Na lavičce bude sedět pět šest náhradníků a gólman. Prostě jako v lize. Cílem bude odehrát i s taksilným soupeřem kvalitní utkání. Zda se nám to podaří, to asi ví už jen Bůh.



S Fenerbahce hrála ve středu i Sparta. Nebavil jste se o vašem sobotním soupeři s někým ze sparťanů?

Sparta se v noci vracela do vlasti, takže mám v úmyslu dnes zavolat trenéruLavičkovi a dát s ním řeč. Mně stačí, když mi řekne systém, který Turci praktikovali. Podle toho bychom naše mužstvo do zápasu postavili.