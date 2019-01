Českobudějovicko - O minulém víkendu pokračovaly na jihu Čech po zimní odmlce fotbalové první třídy a my se k jarním premiérám vracíme očima trenérů, kteří vedou týmy na Českobudějovicku.

Tomáš Koptyš (vpravo) zahájil jaro ve velkém stylu! Dobrá Voda sledovala jeho „one man show“. | Foto: Deník/ Michael Kalinics

Největší událostí zřejmě bylo pět branek, které doma nasázel Blatné střelec Dobré Vody Tomáš Koptyš! A také výhra fotbalistů Dřítně nad vedoucím Jindřichovým Hradcem. Druhý Olešník už na něj ztrácí pouze bod.

OSEK – K. ÚJEZD 3:1. Gerhard Procházka, trenér K. Újezda: „Neodehráli jsme až tak špatný zápas, poměrně jsme zvládali jak obrannou fázi, tak jsme se dostávali i do šancí. Nicméně za stavu 1:1 byla ve druhém poločase klíčová 86. minuta, kdy šel Fischer sám na bránu, bohužel šanci neproměnil a v 90. a 93. minutě jsme naopak dva góly dostali. Spíš mě mrzí, že máme v týmu řadu zkušených hráčů, a měli bychom tudíž po taktické stránce konce zápasů zvládat. Nezvládli jsme jej, a proto jsme prohráli.“

RUDOLFOV – NETOLICE 1:1. Ivo Schuster, trenér Rudolfova: „Utkání přineslo hodně šancí na obou stranách. Hosté šli v 9. minutě do vedení po velmi pěkném signálu z rohu. Sice jsme měli tři vyložené šance, ale ani jedna se neujala. V 60. minutě šli hosté do oslabení a toho jsme využili, Zach z přímého kopu vyrovnal. Mohli jsme nějaký gól přidat, ale i dostat, takže s remízou byla spokojena obě mužstva. V pěkném utkání se navíc na fotbal dalo koukat.“

SLAVIA ČB – STRAKONICE B 1:1, trenér Slavie Václav Hojdar: „Tentokrát myslím, že jsme dva body ztratili, protože Strakonice daly gól po naší hrubé chybě, jinak si šanci nevypracovaly. Vedli jsme 1:0, Šafrata dal pěkný gól, nastřelili jsme tyčku. V první půli jsme byli lepší, ve druhé zase Strakonice, ale vyloženou šanci neměly. Škoda, že jsme vedení neudrželi, mohli jsme se odtrhnout od spodku tabulky. Musíme se pokusit bodovat venku.“

D. VODA – BLATNÁ 6:1. Zdeněk Frolík, předseda D. Vody: „Do první šance se dostali hosté, ale brankář Pauer vytáhl střelu na tyč. Pak začal úřadovat Koptyš, jenž nám do poločasu zajistil dvoubrankové vedení. Hosté po přestávce nastoupili s větší snahou, povedlo se jim vstřelit kontaktní branku a v tu chvíli byli lepším týmem. Bohužel pro ně opět Koptyš z přímého kopu dal na 3:1 a následně hlavou přidal čtvrtý gól, čímž soupeře položil. Děkujeme kolektivu za výkon, okořeněný pěti Koptyšovými góly. Výsledek je pro hosty krutý, neodpovídal předvedené hře.“

OLEŠNÍK – SOKOL S. ÚSTÍ 3:1. Vladimír Švec, trenér Olešníka: „Věděli jsme, že přijede posílený soupeř, který se chce zachránit. Má v týmu asi pět nových tváří včetně Šebka. V první půli jsme byli lepší, dostávali jsme se do šancí, ale první jsme proměnili až deset minut před koncem poločasu. Ve druhém poločase jako bychom se nechali ukolébat, hosté hru jakž takž vyrovnali a povedlo se jim vyrovnat. Zápas jsme rozhodli po vystřídání: na hřiště přišel Aleš Pícha a dal gól na 2:1, Zbyněk Rys pak v 90. minutě výsledek pečetil. Až na výpadek ve druhé půli to byla docela dobrá premiéra.“

LIŠOV – BECHYNĚ 1:1. František Havel, trenér Lišova: „Bod jsme zachraňovali minutu před koncem! Tak prvních patnáct minut to vypadalo, že by se nám mohlo dařit, ale pak se do hry vloudilo plno chyb, špatných přihrávek a hra se vyrovnala. K ohrožení soupeřovy branky nám chyběla finální přihrávka a střela. Gól jsme dostali po nákopu od obránce – nepokryli jsme hráče a ten šel sám na bránu. Ve druhé půli jsme chtěli výsledek obrátit. Nakonec jsme alespoň vyrovnali po rohu, kdy se hlavou trefil dorostenec Kándl.“

HRDĚJOVICE – LOKO ČB 1:0. Jaroslav Čížek, asistent trenéra Hrdějovic: „Bylo to vyrovnané utkání, v němž si šance vytvořily oba týmy a my měli štěstí, že jsme jednu dokázali proměnit – po teči dal Strnad vítězný gól. Výhry na úvod jara si ceníme, protože soupeř byl dobrý, a tak vyhrát nebylo jednoduché. Na derby se přišlo podívat docela dost lidí, zápas nebyl nijak vyhrocený, hráči si ale nic nedarovali. I když to bylo na jaře první kolo, podle ohlasů se divákům fotbal líbil.“

Jan Prener, trenér Loko ČB: „Utkání se vyvíjelo na remízu. My měli slibnou šanci hned v úvodu, asi v 7. minutě, kdy obránce Hrdějovic za překonaným gólmanem vykopával míč z brankové čáry. Ale soupeř měl také šance, takže zápas byl vyrovanný. V nástupu do druhé půle jsme nechali domácí, aby nás zmáčkli, vytvořili si střelecké pozice a v 60. minutě nám dali gól. Se štěstím, protože pokus zpoza vápna tečoval náš obránce. Sahali jsme po bodu, ale šance, které se naskytnou, musíme využít. Na úvod jara to nebyl špatný zápas, hráči si odpracovali své, chyběl jen lepší výsledek . . .“

PÍSEK – ČT. DVORY 7:1. Pavel Cepák, trenér Čt. Dvorů: „Ze zápasu nelze dělat velké závěry, protože Písek má abnormálně dobrý manšaft! Jsou tam hráči, kteří vesměs loni hráli divizi, takže patří plně někam jinam. Podle mne by hráli v krajském přeboru do pátého šestého místa, ne–li ještě výš. Začali jsme špatně a Holaň nám dal do 10. minuty dva góly. Pak jsme si dali vlastní třetí a poločas skončil 0:4. Po zranění Trnky jsme museli přeskupit řady, ale s výsledkem se nedalo moc dělat, ani když jsme snížili na 1:5 – Písek byl jasně lepší.“

DŘÍTEŇ – J. HRADEC 3:2. Václav Stulík, trenér Dřítně: „Do utkání jsme nevstoupili šťastně: V 7. minutě jsme po chybě obrany inkasovali a ve 13. minutě měl soupeř další šanci. Do zápasu nás dostaly dva slepené góly v 19. a 22. minutě, kterými jsme otočili výsledek, a do konce poločasu jsme byli lepší. Druhý poločas opět začal lépe soupeř a hned ve 46. minutě nastřelil tyč. Když v 80. minutě Koudelka zvýšil na 3:1, zdálo se, že je rozhodnuto, ale v 85. minutě hosté snížili, a tak zápas byl dramatický až do samého závěru. Pro nás měl šťastný konec, myslím, že vítězství nad lídrem bylo zasloužené.“