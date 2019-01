České Budějovice/ Mladý útočník juniorky Dynama Zdeněk Ondrášek sice ve šlágru Zimní ligy na Složišti proti S. Ústí vyšel střelecky naprázdno, přesto se za pětačtyřicet minut svého pobytu na hřišti dokázal dostat do dvou čistých příležitostí.

Že Zdeněk Ondrášek je silný i ve vzduchu, dokazuje jeho hlavičkový souboj s Marcelem Kordíkem. | Foto: František Panec

Navíc těsně před odchodem do kabin jeho hlavičku sezimovoústecký Rožboud vyrazil hlavou z brankové čáry.



Dvakrát jste byl sám před brankářem, ani jednou ale neuspěl. Proč?

Do té první šance jsem se dostal trošku se štěstím. Šel jsem do šprajcu s jejich bekem a odrazilo se to přede mne. Gólman si zařval a vyběhl, já to přesto stačil aspoň špičkou jen tak píchnout přes něj. Bohužel to šlo těsně vedle.

Zato při své druhé příležitosti jste měl času na přesnou střelu dost…

To je pravda. Hlídal jsem si ofsajd a konečně to vyšlo. Jenže jsem prováhal šanci gólmana obstřelit a pak už jsem stál na místě a to už je těžké ho obejít. Zkusil jsem kličku, on to ale přečetl a míč mi sebral.

Cítil jste, že zápas je pro oba týmy hodně prestižní?

Vůbec ne. Alespoň pro mne to byl zápas jako každý jiný. Já moc nekoukám na to, s kým hrajeme. Samozřejmě vím, že Sezimák hraje třetí ligu a že to bude těžší než jindy, ale já osobně jdu do toho jako do každého jiného zápasu.

Párkrát jste se také ocitl na trávníku a vyčítavě koukal na rozhodčího. Hrát hrotového útočníka asi není žádná slast…

Kordík mě tam dvakrát zezadu pořádně zmastil a pan rozhodčí nic. To nechápu. Když Rakovan si soupeře přidržel za ruku, hned mu dával kázání. Mě kopali zezadu a žádné kázání jim sudí nedával.

Zdá se, že chuti do fotbalu vám to ale neubralo…

Zimní liga pro mne sice začala nešťastně, s Krumlovem jsem si dal vlastní gól. Proti Třeboni už to bylo lepší a s Kaplicí mi to tam konečně spadlo. Hraje se mi ale docela v pohodě a na zápasy se těším.

V sobotu derby

V klíčovém utkání o prvenství v letošním ročníku Jihočeské zimní ligy hraje Dynamo B tuto sobotu s ligovým dorostem (14).