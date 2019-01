České Budějovice - První gól prvoligového Dynama v novém roce vstřelil v duelu Tipsport ligy s Příbramí (2:4) útočník Marek Plichta. „Dostal jsem od Jirky Pravdy výbornou přihrávku z levé strany za obranu a ve skluzu jsem míč poslal do brány,“ líčí svou trefu.

Marek Plichta (v popředí) | Foto: Deník/ Míla Ortman

První gól týmu v roce, potěší to?

„Každý gól potěší a výjimkou nebyl ani tento. Nic výjimečného to ale nebylo.“

Ani šéf klubové kasy David Horejš vás za ten první gól neoslovil?

„To ne, na to sazba není.“

Vy jste měli zápas dobře rozehraný, nakonec jste ho ale prohráli. Proč?

„Myslím si, že výsledek ovlivnila tvrdá příprava, kterou jsme celý týden před zápasem měli. Příbram na tom byla líp a přehrávala nás. My bojovali, vedli 2:1, ale na konci nám odešly síly a oni třemi góly výsledek otočili. I po našich chybách, ale určitě zaslouženě.“

Vy prý jste si ze zápasu s Příbramí odnesl menší zranění?

„Trošku se mi podvrtlo koleno a natáhl jsem si v něm boční vazy. Nic vážného to ale nebylo, trénoval jsem naplno, akorát to trošku pobolívalo. Teď už je to zcela v pořádku.“

Do čtvrtečního zápasu se Slavií tudíž můžete naskočit?

„Po zdravotní stránce určitě. Samozřejmě ale nevím, jak to trenér poskládá. Je to jen na něm, hrát ale mohu.“

Vy máte v tomto týdnu na programu hned čtyři zápasy se silnými soupeři. Fotbalisté ale většinou raději hrají, než běhají, takže vám to asi až tak nevadí…

„Přesně tak, vždycky je lepší běhat s míčem a hrát fotbal, tam se snažit, než běhat někde v lese či na tartanu…“