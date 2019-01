České Budějovice - Dvě kola před koncem I. ligy kopané není rozhodnuto ani o titulu, ani o bronzové příčce, zajišťující Pohár UEFA, ani o druhém sestupujícím. Svaz proto všechny zápasy předposledního kola nařídil už na sobotu na 15. hodinu.

Martin Vozábal (na snímku z podzimního utkání Dynama v Plzni bojuje s Martinem Fillem, jenž nyní hraje v norském Stavangeru) s Teplicemi a v Liberci ze zdravotních důvodů nehrál, proti Plzni (15) už s ním trenér Straka může počítat. | Foto: Deník/ Vlastimil Leška

V tuto dobu tudíž začne i poslední domácí utkání fotbalistů Dynama s Plzní. A budějovičtí fotbalisté se nikterak netají tím, že by se chtěli se svými fanoušky rozloučit kvalitním výkonem. „Bavíme se o tom v kabině, chceme v těch posledních dvou zápasech uhrát co nejvíc bodů a v lize skončit co nejlíp,“ ujišťuje záložník Petr Šíma, jenž do Dynama přišel v zimě právě z Plzně. „Tím víc budu chtít vyhrát,“ dodává.



Obavy o motivaci nemá ani trenér František Straka. „Sice už máme záchranu jistou, máme možnost si ale vylepšit pozici v tabulce,“ upozorňuje, že jeho tým bez ohledu na nepříliš povedené jaro má šanci atakovat ještě desátou příčku. „Porazili jsme Teplice a přivezli bod z Liberce. Vzestup formy bychom rádi potvrdili i proti Plzni,“ vysvětluje trenér Dynama. „Cílem tudíž je jednoznačně vítězství.“



S výjimkou Pivoňky, Plichty a Stráského, kteří jsou na marodce dlouhodobě, by měli fotbalisté Dynama v dnešním utkání s Plzní být kompletní. K dispozici by dle posledních zpráv měl být i dirigent středové formace Martin Vozábal, jenž s Teplicemi ani v Liberci pro zranění nehrál.



Dynamo s Plzní v samostatné české lize ze 17 utkání prohrálo jen třikrát, vždy na jejím hřišti (v letech 1995, 97 a 98). První vzájemný zápas v této sezoně skončil v Plzni smírně 1:1.



Plzeň má za sebou téměř stejný průběh sezony jako Dynamo: po podzimu byla šestá, na jaře ale deset zápasů v řadě nevyhrála. „Plzeň však má kádr s velkým potenciálem,“ upozorňuje Straka, jenž Viktorii v předloňské sezoně dovedl k záchraně.



Začátek sobotní ligy Dynamo – Plzeň je v 15.00 na Střeleckém ostrově, kde zítra od 11.00 hraje i béčko Dynama s Boleslaví B.

Jak asi nastoupí?

Plzeň po deseti zápasech bez vítězství před týdnem zdolala Jablonec (2:0) v sestavě: Ticháček – Malchárek, Navrátil, Rada, Lecjaks – Petržela, Krbeček, Trapp, Sylvestre, Róth – Varadi.