České Budějovice - Pětadvacetiletý Petr Šíma, jenž v lize s Jabloncem přispěl k výhře Dynama prvním gólem, před Kladnem pro JčD.

Petr Šíma patřil proti Jablonci k nejlepším (na snímku hlavičkuje před Pavlíkem). | Foto: František Panec

Pětadvacetiletý levonohý záložník Dynama Petr Šíma byl v nedělní lize jednou z opor budějovických fotbalistů, navíc k vítězství svého týmu nad Jabloncem 2:1 přispěl veledůležitým prvním gólem.



Před nedělním zápase na Kladně jsme s ním hovořili.

Konečně jste v zápase uhráli tři body, takže jistě spokojenost?

Vítězství nás těší, navíc určitě bylo zasloužené. Měli jsme hodně šancí a je škoda, že jsme je nedali, protože v závěru jsme si to ještě zbytečně zdramatizovali. Jsme rádi ale i za tu výhru 2:1.



Vy jste k té výhře vydatně přispěl veledůležitým vedoucím gólem. Šlo o nacvičený signál?

My se standardkám poslední dva dny věnovali, protože jsme věděli, že právě standardky často zápasy rozhodují. V minulých dvou zápasech jsme i my právě ze standardních situací dostali gól, a tak jsme dneska naopak ze standardy chtěli gól dát. To se nám povedlo. Trenér nám radil, abychom všechno stříleli na bránu, tam že to někdo může tečovat, anebo to třeba prolítne až do brány. To se stalo právě při mém gólu.



Takže teč tam nebyla?

Těžko říct… Rozhodčí ale napsal do zápisu, že ten gól jsem dal já. Takže teč asi nebyla.



Dal jste někdy gól ještě z větší dálky než proti Jablonci?

Řekl bych, že asi ne…



Víte, že ten váš gól byl historický i v tom, že v tu chvíli jste v lize vůbec poprvé vedli?

To je hrůza, co? Sedm zápasů a my v ani jednom nevedli, to už tedy byla pořádně těžká psychická deka, co na nás ležela…Snad ta tíha z nás teď spadne.



Je to příjemný pocit, když v zápase vedete?

Určitě se hraje trošku líp, když máte náskok toho gólu. Víc si věříte.



Vám se dneska dlouhé centry dařily, co? Třeba pas na Benáta, který běžel sám na bránu, byl ukázkový!

Jak už jsem říkal, my měli tři čtyři vyložené šance, kdy jsme zápas mohli rozhodnout definitivně a tahle byla jednou z nich. Klidně to mohlo být tři čtyři nula a bylo po zápase. Jenže jsme ty góly nedali a museli se strachovat až do poslední minuty.



Oba trenéři se na tiskovce shodli, že vaše mužstvo prokázalo daleko větší vůli po vítězství než soupeř. Myslíte, že svou roli hrála i snaha se rehabilitovat za debakl v Mutěnicích?

Myslím, že ano, protože to, co jsme v Mutěnicích předvedli, byla velká ostuda. Liga ale je liga a my už museli vyhrát. Proto jsme do zápasu šli s takovým úsilím.



Vítězství nad tak silným soupeřem, jakým Jablonec určitě je, by vám mohlo pomoci i do dalších zápasů. Třeba hned teď na Kladno se vám jistě pojede už líp, ne?

Samozřejmě. My na to vítězství čekali od začátku ligy, už sedm zápasů jsme nevyhráli, to je hrozně dlouhá doba. Proto jsme to chtěli proti Jablonci už zlomit a jsme rádi, že jsme to dokázali. Teď nás čekají další dva důležité zápasy: jedeme na Kladno a pak máme doma Olomouc. Pokusíme se z těchto zápasů vytěžit co možná nejvíc bodů. Doufáme, že vítězství s Jabloncem nás pořádně nastartuje. Už jsme čtyři zápasy v řadě neprohráli, teď konečně už taky prvně vyhráli. Mělo by se nám hrát líp.