OLEŠNÍK - Kouč Vladimír Švec po Týnu nad Vltavou dovedl do krajského přeboru i fotbalisty Olešníka, a bezezbytku tak splnil cíl, s nímž před rokem do klubu přicházel.

ilustrační foto | Foto: Archiv

Jakmile skončil poslední domácí zápas s Dobrou Vodou, hráči i realizační tým začali rovnou na trávníku oslavovat. Labužnicky vyfukovali dým z doutníků, přípíjeli šampaňské. Za několik minut už trenér promlouval s ledově klidnou tváří, jako by se nic nestalo. „Také nám začínají starosti,“ upozornil. „Rád bych přivedl dva tři mladé hráče, abychom kádr oživili a také trochu rozšířili,“ myslel už dopředu. Není čas na otálení, protože příprava potrvá jen zhruba měsíc. „Začínáme s ní 3. července,“ oznámil hráčům trenér Švec, jemuž hráči v zimní přípravě potajmu říkali Tichonov; to kvůli náročným dávkám, které jim ordinoval.



Změn v kádru by mělo být minimum, podobně jako v zimě, avšak měly by být promyšlené. „Přišel Radek Vácha a byl oporou,“ pochvaloval si trenér po jaru služby hlubockého hosta a počítá s tím, že zVácha ůstane i po postupu. Do útoku se vrátil Aleš Pícha, jenž loni na podzim řešil konkurenci v útoku odchodem do Dřítně, kde byl plně vytížen. A v zimě se zase vrátil do obce, které starostuje jeho matka. „Aleš by ještě měl potrénovat, ale do kolektivu patří a měl by se prosadit,“ myslí si o střelci trenér Švec, jenž si i díky Píchově návratu mohl dovolit luxus: aby zpevnil zadní řady, stáhl Zbyňka Rysa na post stopera, čímž obětoval nějaký ten vstřelený gól navíc. Na druhou stranu inkasovaných gólů ubylo. „Tenhle tah vyšel, a řekl bych, že se tam Zbyňovi možná i zalíbilo, protože tam hrál dobře,“ usmívá se kouč Olešníka, jenž bral Rysa zároveň jako svého asistenta. „Udělala se tu kolem něj dobrá parta. Byl jejím vůdcem, stmelil kolektiv,“ cení si přirozené autority v kádru.



Podobné měl i doma v Týně, když s ním postupoval do krajského přeboru – Hrdinu, Blümla. „Těch individualit tam asi tenkrát bylo víc, ale v Olešníku zase je parta bojovníků, kteří táhnou za jeden provaz,“ porovnává týnský kouč na lavičce Olešníka, kde plánuje setrvat ještě další rok. „Přál bych si, abychom první rok v kraji udělali čtyřicet dva bodů – jako s Týnem,“ rád by zopakoval utěšenou bilanci u kormidla jiného nováčka přeboru. Ten nyní řeší obsazení postu brankářské dvojice, protože Kotrba, ktreý kryl záda Dvořákovi, odchází na nějaký čas pracovat do Anglie. Kouč nechce nic ponechat náhodě, předseda Bartuška se poohlíží po náhradě. Zatím neúpěšně. „Musíme mít dva brankáře, kdyby se náhodou jeden zranil,“ mračí se kouč.

Úterní losovací aktiv KFS trenéra Švece naopak nadchl! „Hrajeme první zápas s Týnem, odkud přijede dvě stě, možná tři sta lidí,“ zablýsklo se mu v očích. „Takové zápasy mám rád!“ těší se na derby. Olešník má jako hrací den sobotu, s Týnem se mistrovsky střetne 4. srpna. A turnajově ještě dřív, protože 21. července pořádá ve svém stánku turnaj za účasti Hluboké, Dřítně a právě týnské Olympie. Týmy si to v přípravných kopačkách rozdají nanečisto, aby věděly, co je v 1. kole krajského přeboru čeká . . .