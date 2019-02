ČESKÉ BUDĚJOVICE - Fotbalová juniorka Dynama Č. Budějovice sice v úvodním kole třetí ligy doma s Varnsdorfem na tři body nedosáhla, svým výkonem ale budějovičtí mladíci rozhodně nezklamali.

BOJ. Duel juniorky Dynama s Varnsdorfem přinesl bojovný fotbal: Michalu Mašátovu ukopává míč hostující Rezek. | Foto: František Panec

„Bod beru. S tím cílem jsme šli i do zápasu, protože jsme si byli vědomi kvalit soupeře,“ uvedl trenér Karel Musil, jenž několika promarněných šancí přesto litoval. „Ve druhé půli mohl dát gól Stráský, stejně tak Ondrášek či dvakrát Pouzar, štěstíčko však trochu chybělo.“



Výkon mužstva Musil ocenil. „Kluci chtěli, zápas odjezdili, těžko jim něco vytýkat. Pravda, mohli jsme vyhrát, byl by to výborný vstup do sezony. Znovu ale opakuji, že i bod s tak silným soupeřem bude mít svou váhu.“



Ve druhé půli Musilovi svěřenci svého soupeře přehrávali. „Byli jsme fotbalovější,“ zářil Musil a dodal, že uznání jeho hráčům patří nejen za skvělou druhou půli. „Už do přestávky jsme tak kvalitnímu mužstvu, ve kterém jsou i zkušení exligoví hráči Obajdin, Čapek či Svoboda, byli důstojným soupeřem. Cítil jsem,že kluci jsou v pohodě a že je fotbal baví. Doufám, že v tom budeme pokračovat,“ přál si.



Ač byli Jihočeši lepší, v závěru jim bod vychytal Pešula. „To byla jediná šance soupeře, ale pravda je, že v tu chvíli nás podržel,“ chválil mladého gól〜mana Musil. „Manšaftu svým spolehlivým výkonem hodně pomohl,“ dodal.



To, že tak silný tým, jakým současný Varnsdorf je, se dostal do jediné šance, je pro zadáky B–týmu Dynama dobrou vizitkou. „My už loni odehráli sedm osm zápasů na nulu, a to je hrozně důležité. Na to bych letos rád navázal,“ zdůraznil trenér juniorky, jenž sice dvě tři okýnka v defenzivě svého týmu zaregistroval, i tak ale defenzívu chválí: „Obranná čtveřice sehrála dobrý zápas.“



Dobrým výkonem zaujal i debutant Dobal. „Jsem s ním spokojen, zahrál dobře. Jsem přesvědčen, že ještě půjde nahoru. Že je fotbalový, kvůli čemuž jsme ho sem brali, určitě potvrdil. Jeho příchod nebyl jednoduchý, ale jsem moc rád, že jsme takového fotbalistu udělali. Má budoucnost,“ shrnul trenér Karel Musil.



Také ve druhém kole bude juniorka Dynama hrát doma: tuto sobotu od 10.15 přivítá na Složišti béčko Liberce!