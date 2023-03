Manažer Hluboké nad Vltavou Karel Vácha má dokonalý přehled o fotbale v kraji. "Bohužel jsme v době, kdy fotbalu vzniká spousta konkurenčních sportů, a to nejen kolektivních, ale i individuálních, jako je běhání, jízda na kole, horská turistika, či jiné u mladých populárnější adrenalinové sporty. Lidé mají více možností sportování a vinou pandemie covidu 19 ubyli další fotbalisté. V izolaci právě docházelo k tomu, že někteří fotbalisté začali trénovat sami, a protože zvlášť ta starší fotbalová generace, myslím tím třicátníky, zjistila, že proběhnout se a nebýt na nikom závislý, je pohodlnější, ztratil fotbal v této době hodně do té doby aktivních hráčů. Začíná to v nejnižších soutěžních třídách v okresech a končí v těch nejvyšších."

Podle Karla Váchy je snížení počtu soutěží nevyhnutelné. "Je otázkou, jak to správně uchopit, abychom alespoň zachovali současnou kvalitu, nebo spíš ji zvýšili. Soutěže jako takové mají nižší kvalitu než dřív. Jen si vezměme, že hráči, kteří projdou akademiemi, nebo kluby jako Dynamo, Písek, Tábor a jejich růst je financován za podpory státu, krajů, svazu, klubů, sponzorů a tak dále, odcházejí bez náhrady - výchovného do zahraničí – Rakouska, Německa, a to ve většině případech do soutěží krajských a nižších a nikdo se tím nechce zabývat. Pak tito hráči tady také scházejí a my můžeme vymýšlet jak reorganizovat a zkvalitňovat. Nakonec nebudeme mít na výběr a nějakou soutěž budeme muset zrušit. Jde o to kterou, ale to si myslím, že není až tak podstatné."

Vácha nabízí i nástřel, jak by to v budoucnu mohlo fungovat: "Například krajský přebor by se hrál jako sdružený, konkrétně Jihočeský+Plzeňský+Středočeský krak. Je to obdoba divize, ovšem v určitých dojezdových vzdálenostech mužstev. Současně by mohla hrát mužstva JčK+Vys+Stř. a dál a dál, s tím že by bylo např. šest až osm skupin Čechy a například tři skupiny Morava. O postupující by se hrálo závěrečným turnajem vítězů. Níže by následovala mužstva úrovně zbytku KP a I.A třídy a pokračovalo by se níž s tím, že některá z nižších soutěží by zanikla, ale pouze názvem. Nerad bych ale, aby to vyznělo, že bych chtěl nějaké kluby rušit," říká Vácha a okamžitě dodává: "Takže pro reorganizaci jsem, ale pro tu, která povede ke zkvalitnění."